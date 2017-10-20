CHP'li Sarıhan'dan 'Sivas katliamı demekten imtina ediyorum' diyen Karamollaoğlu'na: Katliamdır

Sivas Madımak Oteli’nde 2 Temmuz 1993’te 35 kişinin yakılarak katledilmesine ilişkin davanın görülmesine bugün devam edildi. Dava sonrası açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Avukat Şenal Sarıhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Sivas katliamı demekten imtina ediyorum" sözlerine tepki gösterdi. Sarıhan, "35 insanımızı yakarak katledenler katildir" dedi.

Davanın eski avukatlarından CHP’li Sarıhan, dönemin Sivas Belediye Başkanı olan, bugün Saadet Partisi'nin genel başkanlık koltuğunda oturan Karamollaoğlu'nun "Sivas katliamı demekten imtina ediyorum" açıklamasına dair bir soru üzerine "2 Temmuz katliam, yapanlar da katildir" dedi.

"Tarih, suça ortak olanları yazmaktan imtina etmez"

2 Temmuz 1993'te yaşananlara dair "35 insanımızı yakarak katledenler katildir" ifadelerini kullanan Sarıhan, mahkemenin yakalanan sanıkları hem toplu cinayet suçundan hem de Anayasal düzene karşı gelmekten önce idama, sonra da müebbet hapse mahkûm ettiğini hatırlattı.

Bütün dünyanın Madımak'ta yaşananları katliam olarak gördüğünü ve her 2 Temmuz'u bu acıyla andığını belirten Sarıhan, "Karamollaoğlu'nun katliam demeye dili varmaz ama tarihin dili vardır; tarih, insanlığa karşı suç işleyenleri ve suça ortak olanları yazmaktan imtina etmez" diye konuştu.

TIKLAYIN – Saadet Partisi Genel Başkanı: "Sivas katliamı" demekten imtina ediyorum, katliam başka bir şey!

Habertürk'ten Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Sivas katliamı demekten imtina mı ediyorsunuz?” sorusuna, “Sivas katliamı demekten imtina ediyorum, çünkü hakikaten katliam başka bir şey" yanıtını vermişti. Karamollaoğlu, "Birisi gidip doğrudan insanları katlettiği zaman katliam olur. Orada bir kişinin gidip birisini doğrudan doğruya katlettiği vaki değil” demişti.