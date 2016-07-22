CHP’li Sarıhan: OHAL ile denetimli bir hayat başladı!

TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, 81 ilde hayata geçirilen OHAL uygulamasıyla denetimli bir hayatın başladığını söyledi. Herkesin çantasında kimlik taşıma ve kim olduğunu kanıtlama gibi bir durumda olacağını anlatan Sarıhan, Bakanlar Kurulu’nun sokağa çıkma yasakları koyabileceğine ifade etti. Sarıhan, en fazla 4 olan gözaltı süresinin 7 güne uzatılabileceğini, makul şüpheli sayılan kişilerin belli illere, ilçelere girmesinin yasaklanabileceğini ifade etti.

Sarıhan TBMM’de OHAL’li yaşamın nasıl olacağı konusunu değerlendirdi. Belli yerlerde toplanma, bir araya gelmemelerin engellenebileceğini söyleyen Sarıhan, “Üzerimizin aranması veya aracımızın, eşyalarımızın, evimizin aranması mümkün olabilecek, bulunanlar delil niteliğindeyse el konulacak” dedi.

Gazete, dergi, el ilanı, broşür gibi yayın organlarının basılması ve dağıtımının da engellenebileceğini vurgulayan Sarıhan’ın dikkat çektiği başlıklar şöyle:

“Kimi filmlerin gösterilmesi ya da TV programlarının yasaklanması gündeme gelebilecek.

“Tiyatro oyunları denetlenebilecek, yasaklanabilecek.

“Ruhsatlı da olsa silah taşıma yasaklanabilecek.

“Makul şüpheli sayılan kişilerin belli illere, ilçelere girmesi yasaklanabilecek.

“Miting ve benzeri gösteri yürüyüşleri yasaklanabilecek.

“İşçilerin hizmet akitlerine müdahale edilebilecek.

“Şu an en fazla 4 gün olan gözaltı süresi, 7 güne kadar uzatılabilecek.”