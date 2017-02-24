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Politika

CHP'li Sarıhan, "cumhurbaşkanına hakaret"i Meclis gündemine taşıdı

"AİHM’nin siyasilerin eleştirilmesinde ağır nitelikte ifadeleri dahi suç saymazken..."

24 Şubat 2017 16:35

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, çok sayıda vatandaşın hakkında soruşturma açılmasına, tutuklanmasına neden olan "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçunu Meclis gündemine taşıdı.

Son bir haftada CHP Maltepe Gençlik Kolları üyesi Samet Sarı, piyanist Dengin Ceyhan’ın tutuklanmasına neden olan suça ilişkin Sarıhan, Adalet Bakanı Bekiz Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, yaklaşık 12 ay önce aynı konuda verdiği önergeye yanıt gelmemesini de anımsattı.

Sarıhan; verdiği önergede, Prof. Dr. Baskın Oran'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Barış için Akademisyenler için söylediği "alçak, zalim, vatan haini, ahlaksız" sözlerini eleştiri olarak kabul eden mahkemeninin kararına ilişkin olarak "AİHM’nin siyasilerin eleştirilmesinde şaşırtıcı, şok yaratıcı, ağır nitelikte ifadeleri dahi suç saymazken cumhurbaşkanına hakaret gerekçesi ile yapılan tutuklamalar ifade özgürlüğü önünde engel oluşturmuyor mu?" diye sordu.

CHP’li vekil, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı 3 binin üzerinde ceza ve hakaret davasını geri çekmişti. Ancak benzer suç iddiaları ile davaların sürüyor oluşu nedeniyle, o tarihten bugüne yani OHAL süreci boyunca bu suç kapsamında kavuşturma ve soruşturmaya uğrayan kaç kişi olduğunu, kaç kişinin tutuklandığını da sordu.

Sarıhan ayrıca Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu’nun, cumhurbaşkanına hakaretin cezalandırılmasını öngören 299’uncu maddenin "Avrupa ve uluslararası standartlarla uyuşmadığı", Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüyle ilgili içtihadını ihlal edici kovuşturmaların önüne geçilmesi için "en iyi çözümün" maddenin TCK'dan tamamen kaldırılması olacağı yönünde görüş bildirdiği rapor doğrultusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını sordu.

 
 

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