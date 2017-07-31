CHP'li Sarıhan: Berberoğlu, kendisine yapılan hukuksuzluğun Anayasa Mahkemesi’nde düzeltileceği umudunu taşıyor

MİT TIR’ları davası kapsamında tutuklu bulunan CHP İstabul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu ziyaret eden CHP’li milletvekillerinden Şenal Sarıhan, yaptığı açıklamada, Berberoğlu’nun sağlığının iyi ve moralinin yüksek olduğunu belirerek “ Milletvekili arkadaşımız kendisine yapılan hukuksuzluğun Anayasa Mahkemesi’nde düzeltileceği umudunu taşıyor” dedi.

CHP’li vekiller tarafından düzenli olarak ziyaret edilen Enis Berberoğlu, Cumartesi günü Mehmet Bekaroğlu, bugün ise Sarıhan tarafından ziyaret edildi.



Ziyaret sonrası izlenimlerini açıklayan Sarıhan, Berberoğlu’nun sağlığının iyi ve moralinin yüksek olduğunu belirerek “ Milletvekili arkadaşımız kendisine yapılan hukuksuzluğun Anayasa Mahkemesi’nde düzeltileceği umudunu taşıyor” dedi.

“Mücadeleye hep birlikte devam etmeliyiz”

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görülen dava kapsamında 14 Haziran'da tutuklanan Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarından bir bölümünün tahliye edilmesini “kısmi adalet” olarak değerlendirerek gazetecilerin ifade özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının bu tür gözaltı, tutuklama ve cezalandırmalarla açıkça ihlal edildiğini ifade etti. Tutuklu gazetecilerin gazetecilerin bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını dilediğini belirten Berberoğlu “Demokratik bir ortamın oluşması için hak arama mücadelesini hep birlikte sürdürülmeliyiz” dedi.