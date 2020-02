CHP'li Sarıbal: Şarbon olayı, ihmal olduğunun kanıtı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Et ve Süt Kurumu\'nca (ESK) kurbanlık olarak Brezilya\'dan Ankara\'nın Gölbaşı ilçesindeki özel çiftliğe getirilip, yediemin olarak bırakılan yaklaşık 4 bin büyükbaştan 50\'sinin şarbon nedeniyle telef olmasına ilişkin açıklama yaptı. Sarıbal, \'\'Türkiye\'nin başkenti Ankara\'nın göbeğinde yaşadığımız son şarbon olayı, inanılmaz bir ihmal olduğunun kanıtı\'\' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, yazılı açıklama yaparak, Türkiye\'nin ithalat bağımlısı ülke haline geldiğini savundu. İthalat yapılırken, gerekli önlemlerin alınmadığını öne süren Sarıbal, \'\'Kendi çiftçimizi bitirdik, başka ülkelerin üreticisini kalkındırıyoruz. Tarımdaki en önemli ithalat kalemlerimizden birisi de hayvancılık. Sığır ve küçükbaş hayvan ithalatında bu yıl rekor üstüne rekor kırdık. İthalat yapılırken, anlaşılan gerekli önlemler alınmıyor. Türkiye’nin başkenti Ankara’nın göbeğinde yaşadığımız son şarbon olayı, inanılmaz bir ihmal olduğunun kanıtı\'\' dedi.

\'ÇOK SAYIDA İTHAL HAYVAN KURBAN EDİLDİ\'

CHP\'li Sarıbal, ilk açıklamalara göre, 4 bin sığır ithal edildiğini ve şimdiden 50\'sinin şarbon nedeniyle telef olduğunu belirtti. Sarıbal, \'\'Hastalığın görüldüğü Ankara’nın Günalan ve Ahiboz bölgesi şu anda karantina altına alınmış. Et ve Süt Kurumu \'Endişe edilecek bir şey yok\' diyor. Umarız öyledir. Çünkü birkaç gün önce Kurban Bayramı\'nda çok sayıda ithal hayvan kurban edildi. İnsan ister istemez, \'Acaba Kurban Bayramı\'nda kesilen hayvanlarda hastalık var mıydı?\' şüphesi oluşuyor. Umarız, şüphelerimizde haklı çıkmayız\" açıklamasında bulundu.

CHP\'li Sarıbal, 2010 yılında başlanan canlı hayvan ve kırmızı et ithalatının her sene biraz daha arttığını kaydederek, \'\'İthal edilen sadece hayvan ve et değil, aynı zamanda hastalık. Buna bir an önce son verilmeli\'\' dedi.