-CHP'Lİ SAPAN'DAN YILDIRIM VE ADALI'YA ZİYARET ANTALYA (A.A) - 22.07.2011 - CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan'ın, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Beşiktaş Asbaşkanı Serdal Adalı'yı Metris Cezaevi'nde ziyaret ettiği bildirildi. TBMM'deki ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sapan, Metris'te önce Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren bu ziyaretinin ardından Sapan, Serdal Adalı ile de 20 dakika görüştü. Milletvekili seçilmeden önce iki dönem Antalyaspor A.Ş Yönetim Kurulu üyeliği yaptığını, bu süre içinde Türkiye Futbol Federasyonu delegeliği görevinde bulunduğunu bildiren Sapan, ''Sayın Aziz Yıldırım ile aynı dönemde Türk futboluna hizmet ettik. Öncelikle bir spor adamı olarak Yıldırım ve Adalı'yı ziyaret ettim. Onlara moral vermek istedim. Yaptığım ziyaretten dolayı iki değerli spor adamı hayli mutlu oldu. Ziyaretimiz samimi ortamda geçti'' dedi. Yıldırım ve Adalı'nın tutuklanmalarının nedenini anlayamadığını belirten Yıldıray Sapan, ''Her ikisi ülkemizin saygın iş adamları. Kaçma şüpheleri yok. Aziz Yıldırım gibi, mezar yeri bile belli spor ve iş adamının kaçacağına kim inanır? Aziz Yıldırım, Türkiye'de on milyonlarca taraftarı olan bir kulübün başkanı ve sembolü. Keza Serdal Adalı da ülkemizin en büyük spor kulüplerinden biri olan Beşiktaş'ın asbaşkanı'' ifadesini kullandı. Soruşturmayla ilgili belgelerin ''AK Parti yandaşı gazete ve televizyonlara sızdırılmasının'' yasalara aykırı olduğunu, bununla kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığını ileri süren Sapan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''AK Parti yandaşlarının yargılandığı Deniz Feneri soruşturmasında tek bir satır sızıntı olmazken, şike soruşturmasını sanki yandaş medya yapıyor. AK Parti, yargı ve ordudan sonra sporu da ele geçirmeye çalışıyor. Bir türlü sızamadığı milyonlarca taraftarı olan spor kulüplerini arka bahçesi haline getirme peşinde. Milyarlarca dolarlık spor ekonomisini kendi yandaşlarının tekeline almak istiyor. Bu amaçla şike soruşturmasını bahane ederek diş geçiremediği spor kulüplerinin yönetimine yandaşlarına getirme amacında. Soruşturma belgelerinin kozmik odalarda saklanıp inceleneceği söylemi de komik. Bu soruşturma siyaset kokmaya başladı ama AK Parti, bu kez sert taşa çarptı. Cumhuriyetin bu iki önemli spor kulübünün taraftarları, AK Parti'nin oyununu bozacaktır.''