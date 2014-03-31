CHP'li Sapan'dan Antalya sonucuna tepki: CHP değil, kibir kaybetti

Antalya'da CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AKP'ye kaptırmasının ardından ilk tepkiyi CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan gösterdi. Sapan, Mustafa Akaydın'a göndermede bulunarak, Antalya'da CHP'nin değil, kibrin, şişkin egonun kaybettiğini söyledi.

Hasan Alaybeyoğlu'nun Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'a üstü kapalı sert eleştirilerde bulundu. Antalya'da CHP'nin kaybetmediğini belirten Sapan, "Antalya'da kibir kaybetti. Antalya'da şişkin bir ego kaybetmiştir. Antalya'da saygısızlık kaybetmiştir. 'Ben bilirim'ci tavır 'Sen bilmezsin sen de kimsin ki'ci tavır kaybetmiştir. Antalya'da herkese savaş açıp ve fakat aynı kişilerden oy ve destek bekleyen eksik akıl kaybetmiştir. Antalya'da bütün bu olumsuz özelliklere dur demesi gerekenlerin sahip çıkan tavrı kaybetmiştir" diye konuştu.

'Denizi yok saymamalsınız'

Yıldıray Sapan, Başkan Akaydın'ın CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik tavrının da bu süreçte etkili olduğunu üstü kapalı şöyle açıkladı:

"Antalya bir deniz kentidir, Antalya'yı değerlendirirken denizi yok saymamalısınız. Halkın içinde olan, onların düşüncelerini yansıtan kanaat önderlerinin değerlendirmelerini görmezden gelmemelisiniz. Tüm samimiyet ve sağduyu içinde yapılan uyarıları görmezden gelmemelisiniz."