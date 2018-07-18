CHP'li Sancar: TRT'den 100 bin lira maaş alan gazeteciler kim?

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, TRT Word çalışanlarının 100 bin lirayı aşkın maaşa çalıştıklarına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili araştırma ve yazılı soru önergesi veren Sancar, ‘TRT’de 22 bin Euro (Yaklaşık 125 bin Türk Lira) maaşla çalışan personel var mıdır?’ sorusunu yöneltti. TRT’de benzer maaş oranlarının çok olduğu, 20 bin dolar maaş alan çalışanların olduğu da iddialar arasında.

TRT’de iş kanunu çıkarılacak mı?

TRT’de 2 yıl içinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanın kalmayacağı, çalışanlar için, iş sözleşmesine dayanan 4857 sayılı İş Kanunu geçerli olacağı ve TRT 3’ün de yıl sonuna kadar İstanbul’a taşınacağı iddialarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle sunan Sancar, şu soruları gündeme getirdi:

1- TRT World’de Expat (Çalıştıkları firma tarafından yurtdışında başka görevlere gönderilen kişiler) kadrosunda çalışanlara döviz cinsinden ödeme yapıldığı doğru mudur?

2- Daha önce El Cezire’de çalışan Imran Garda’ya 22 bin Euro (Yaklaşık 125 bin Türk Lirası) maaş ödendiği doğru mudur?

3- TRT’de benzer maaş oranlarının çok olduğu, 20 bin Dolar maaş alan çalışanların olduğu doğru mudur? Bu kişilerin görevleri ve isimleri nedir?

4- TRT’de 2 yıl içinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan kalmayacağı doğru mudur?

5- TRT’de çalışanlar için, iş sözleşmesine dayanan 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçerli olacağı doğru mudur?

6- TRT 3’ün i yıl sonuna kadar İstanbul’a taşınacağı iddiasıdoğru mudur? Doğruysa gerekçesi nedir?

7- TRT’nin 2017 yılındaki reklam geliri nedir?

8- TRT’nin yurtiçi ve yurtdışı çalışan toplam personel sayısı ne kadardır? Aylık personel gideri nedir?

9- TRT, 2018 yılının ilk 6 ayında dış yapımlara ne kadar ücret ödemiştir?

Ne olmuştu?

Odatv’de yer alan habere göre, TRT kulislerinden edindiği bilgiye göre, TRT’nin yurtdışına yayın yapan TRT World kanalında çalışanların aldığı yüksek maaşlar tartışmalara neden oldu. İddiaya göre; TRT World’de Expat (Çalıştıkları firma tarafından yurtdışında başka görevlere gönderilen kişiler) kadrosunda çalışanlara döviz cinsinden ödeme yapılıyor. Expat kadrosunda Mısırlı, Libyalı birçok ismin de yer aldığı iddia edilirken, daha önce El Cezire’de çalışan Imran Garda’ya 22 bin Euro (Yaklaşık 125 bin Türk Lirası) maaş ödendiği öne sürülüyor. TRT’de benzer maaş oranlarının çok olduğu, 20 bin Dolar maaş alan çalışanların olduğu da iddialar arasında…