CHP'li Sancar: Rektör olmanın ön koşulu artık liyakat değil, yandaş olmaktır

CHP Denizli Milletvekili H. Teoman Sancar, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından yayımlanan kanun hükmünde kararnamelere tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından yayımlanan 703 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile rektörlük atamaları için profesör olmak şartının kaldırılması hükmünden vazgeçildiğine dikkat çeken Sancar, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nde geçmişte siyaset yapmış birçok kişi şu anda rektör olmuş durumda. Rektör olmanın ön koşulu artık liyakat değil, yandaş olmaktır” dedi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, rektörler en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

2016 yılında yayınlanan 676 No’lu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversitelerde rektör seçimlerinin bir gecede kaldırıldığını hatırlatan CHP’li Sancar, “Üniversiteleri yap-boz tahtasına çevirdiler. Bir hafta önce yayınlanan kararnamede rektör olmak için gereken profesörlük şartını kaldırıp, dün yayınlanan kararname ile geri getirdiler. Ne yaptıklarını kendileri bile bilmiyor, kendi aldıkları kararı yine kendileri tekzip ediyorlar" dedi.

“Yeni bakanın bu sistemde işi zor”

Yeni atanan Bakan Ziya Selçuk’un işinin oldukça zor olduğunu söyleyen CHP Denizli Milletvekili H. Teoman Sancar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rektörlere profesör olma şartı geçen hafta içerisinde KHK kaldırıldı. Kararın duyulmasının ardından akademi ve eğitim dünyasından tepki yağınca yayımlanan yeni kararnameyle rektör olmak için profesör olma şartı geri getirildi. 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne ‘Rektörler, en az üç yıl profesörlük yapanlar arasından atanır’ maddesi eklendi. Böylece aynı madde 5 gün içinde değiştirilip tekrar aynı haline getirilmiş oldu. Dünyanın başka bir ülkesinde bunu göremezsiniz. Birçok üniversitenin rektörü, aleni bir şekilde AKP propagandası yapıyor. Atanan rektörlere bakın, geçmişlerine bakın bu sistemden başarı çıkar mı? Üniversitelerde rektörlük seçimleri mutlaka yeniden getirilmelidir. Bu yanlıştan da bir an önce dönülmelidir. AKP döneminde eğitim sisteminin geldiği yer ortada, Bakan değişince sistemde Bakan’a göre revize edildi. Yeni Bakan Ziya Selçuk’un işi oldukça zor, kararnameler karşısında nasıl bir tavır takınacağını merakla bekliyoruz.”