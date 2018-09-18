CHP'li Salıcı: Trump'ın tweet'lerinden en çok Türkiye etkilendi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CHP\'nin Türkiye genelinde bölgesel düzenlediği toplantıların ilki, İzmir\'de Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı\'nın katılımıyla yapıldı. Toplantının basına açık bölümünde konuşan Salıcı, ABD Başkanı Donald Trump\'ın attığı tweet\'lerle dünyayı taciz ettiğini ancak en çok Türkiye\'nin ekonomisinin bu durumdan etkilendiğini söyledi. Salıcı, yerel seçimlerde İzmir\'de kaybettikleri ilçeleri geri alacaklarını da kaydetti.

CHP\'nin Türkiye genelinde bölgesel düzenleyeceği toplantılar kapsamında, ilk toplantı, Ege Bölgesi\'nde İzmir\'de gerçekleşti. Kültürpark\'ta bulunan İsmet İnönü Kültür Merkezi\'nde yapılan toplantıya, CHP\'nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı\'nın yanı sıra belediye başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile randevusu nedeniyle toplantıya katılmadı. Toplantının basına açık bölümünde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, sözlerine, \"Benim en etkilendiğim cümlelerden birisidir; Biz bu partiyi İçişleri Bakanlığı\'na verilen dilekçeyle kurmadık\" diye başladı. CHP\'nin Kuvayı Milliye\'den süzülerek savaş meydanlarında Türkiye Cumhuriyeti\'nden önce kurulduğunu kaydeden Salıcı, \"Sonra döndük Türkiye Cumhuriyeti\'ni kurduk. Yetti mi? Hayır yetmedi. Atatürk önderliğinde bir mücadele yürütüldü, çok partili hayata geçildi. CHP kendi iktidarından hızlı bir şekilde feragat etti\" dedi. Türkiye\'deki ekonomik gidişatın iyi olmadığını belirten Oğuz Kaan Salıcı, \"Türkiye dış politikada şimdiye kadar görülmediği kadar sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Eğitimde geriye doğru gidiliyor. Türkiye ekonomik krizde. Hazine ve Maliye Bakanlığı damada teslim edilmiş durumda. Dolar kuru 6.34\'tü kısa bir süre içinde 6 seviyesine geldi. Şimdi 6.35\'e geldi. Bir tek adam rejimi Türkiye\'yi teslim almış durumda. Bizim bunun karşısında yapacağımız birçok şey var. CHP Türkiye\'nin tek örgütlü gücü olarak hükümetin karşısında duruyor\" diye konuştu.

\'BİZİM OLANI GERİ ALACAĞIZ\'

İzmir\'in Türkiye\'nin ve CHP\'nin göz bebeği olduğunu söyleyen Salıcı, açıklamasının devamında yerel seçimlere değindi ve İzmir\'de Ak Parti ile MHP\'li başkanların kazandığı belediyeleri geri alacaklarını kaydederek şunları söyledi:

\"Türkiye\'nin sadece hukuk devleti olarak demokrasisi yok edilmiyor. Koskoca birikimleri ekonomik krizle yok ediliyor. Türkiye şu an dünyanın kredi verilmesi en riskli ülkelerindendir. 13 maddelik bir krizden çıkış önerisi sunduk. Geçen hafta 81 ilde ekonomi heyetleri esnaf, ekonomi odalarına, sendikalara giderek bu önerileri paylaştı. Medya yer vermedi. Bugün işsizlik varsa, pazarda domates 5 TL ise bizim milletvekilimiz, PM üyemiz hapisteyse, ekonomik şatafatın getirdiği kriz varsa bunların sorumlusu AKP\'dir. Bu durumdan daha kıymetli bir parti içi mesele yoktur. Solun, Atatürkçülerin, sosyal demokratların bu rejime karşı verdikleri mücadele çok önemlidir. Bütün yoldaşlarımızı hep birlikte kucaklamamız gerekiyor. İzmir\'de bizim olmayan belediyeleri de kazanarak başarımızı taçlandırmamız gerekiyor. İzmir için kolay. Zor olan yerler var mı? Var. Ama zaten bizim olanları AKP\'den geri alacağız. İzmir\'in sosyal demokrat belediyecilik anlayışla nasıl yönetildiğini tüm Türkiye\'ye beraber göstereceğiz. Fazla vaktimiz yok. 6 ay süremiz var. Bu mücadeleyi nasıl başarıya taşırız, bunları konuşacağız. İlk bölge toplantımız İzmir\'den başladı. 10 bölge toplantısı yapacağız.\"

\'TWITTER ÜZERİNDEN DÜNYAYI YÖNETİYOR\'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, iktidarın \'dış mihraklar\' söylemini şu sözlerle eleştirdi:

\"Sürekli \'Yabancılar Türkiye\'ye karşı bir oyun içerisindeler\' deniyor. \'Biz aslında ekonomik olarak mükemmeliz, dış mihraklar bizi kötü bir yöne doğru ilerletiyor.\' Hamamda ayakları kaysa, düşüp kafalarını çarpsalar suçlu dış mihraklar. Bu ülkenin başına ne geldiyse dış mihraklardan geldi, iyi olan ne varsa Ak Parti iktidarının sonucudur. Onların yerleştirmeye çalıştığı anlayış bu. Trump, Twitter üzerinden dünyayı yöneten bir siyaset izliyor. Arızalı bir anlayış mı, evet arızalı bir anlayış. Ama aynı şeyi İran, Fransa, Meksika, Almanya\'ya ve Türkiye\'ye yapıyor. Yapmadığı bir ülke yok. Tüm dünyayı Twitter üzerinden ABD\'nin gücünü kullanarak taciz ediyor. Peki bu tacizin sonucunda \'Eğer ben seçimleri kazanırsam aramıza duvar öreceğim\' dediği Meksika\'nın para birimi ne kadar değer kaybetti? Yüzde 5. Ağır yaptırımlar altında olmayan, sadece sözlü sataşma ile geçirilen Türkiye Cumhuriyeti\'nin kredi risk birimi 500\'lerde.\"

\'SAMANI BİLE İTHAL EDİYORUZ\'

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de İş Bankası tartışmalarına değindi. Yücel, yaptıkları toplantıda partililerin birbirine kulak vereceklerini aktardı. CHP\'yi iktidara taşımak için çareleri konuşacaklarını belirten Deniz Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Yeni eğitim-öğretim yılı açıldı. Üreten gençler istiyoruz. Gençlerimizi cemaatlere teslim etmeyeceğiz. Kindar değil fikri hür nesiller yetiştireceğiz. Geçtiğimiz hafta İzmir\'in kurtuluş yıl dönümüydü. Bugün burada konuşuyorsak, fikirlerimizi açıkça söylüyorsak Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları sayesindedir. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu duruma baktığımızda Cumhuriyet kazanımlarının 16 yıllık AKP iktidarında bir bir yok edildiğini, satıldığını görüyoruz. Yakın zamanda 13 tane şeker fabrikamız satıldı.\"

Türkiye\'nin kendi imkanlarıyla ayakta duran, kendi kaynakları kendine yeten ender ülkeler arasındayken samanı bile ithal eder noktaya geldiğini anlatan Yücel, \"Bu zihniyet şimdi de İş Bankası hisselerine göz dikti. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu\'nun ifade ettiği gibi, şayet Recep Tayyip Erdoğan\'ın bu hisseler üstünde birtakım gayeleri varsa buna asla izin vermeyeceğimizi bilmelerini istiyoruz. İş Bankası bugün Türkiye\'nin değil dünyanın en güçlü bankaları arasında. Bunu da Atatürk\'ün ilkelerinden, şeffaf anlayışından taviz vermemesine borçlu. CHP\'nin genel merkez yöneticileri İş Bankası\'nı partinin ve kendinin çıkarları için kullanmadı\" dedi.

\'30 İLÇEDE SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK\'

2019\'da yapılması planlanan yerel seçimlere dair konuşan Başkan Yücel, \"Önümüzde bir yerel seçim var. CHP iktidarı halkın iktidarı olacaktır. CHP\'nin yereldeki iktidarı halkın başarısı olacaktır. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ve ilçelerde 22 belediye başkanımızla birlikte Türkiye\'ye ve dünyaya örnek olacak bir belediyecilik sergiliyoruz. İzmir\'de 30 ilçede seçimi kazanma üzerine yola çıktık. Bundan sonraki seçimler hayati öneme haiz seçimlerdir. İzmir\'de partimizin başarısını artırarak genelde de iktidara yürüyeceğiz\" diye konuştu. Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.



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