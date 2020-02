CHP'li Salıcı: Terörden Türkiye'yi kurtarmak için her çalışmanın içinde oluruz

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN\'da konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Batman\'da PKK\'lı teröristlerin saldırısında şehit olan askerlere Allah\'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, \"Bu terör belasından Türkiye\'yi kurtarmak için gerekli her türlü çalışmanın içinde CHP olur\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Giresun\'da partisinin Karadeniz Bölge toplantısına katıldı. Batman\'da bu sabah PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlere Allah\'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Salıcı, CHP\'nin nereden gelirse gelsin teröre bakış açısının net olduğunu belirtti. Salıcı, \"Bu terör belasından Türkiye\'yi kurtarmak için gerekli her türlü çalışmanın içinde CHP olur\" diye konuştu.

\'ÜRETİCİDEKİ ARTIŞ TÜKETİCİYE YANSIYACAK\'

Toplantıda ekonomideki gelişmeleri de değerlendiren Oğuz Kaan Salıcı, \"Öbür taraftan başka bir terörle de boğuşuyoruz. O da mutfaktaki terör. Sadece silahlı terör örgütü ile uğraşmıyoruz. Enflasyonun yaratmış olduğu terörle de uğraşıyoruz. Kimimiz \'yangın\' diyor kimimiz \'terör\' diyor. Yüzde 24,5 tüketici enflasyonu, yüzde 46 ise üretici enflasyonu. Bu da şunu gösteriyor ki önümüzdeki aylarda üreticideki artış tüketiciye yansıyacak. Pazara giden, alışveriş yapan vatandaşımıza, asgari ücretle geçinen dar gelirli yurttaşımıza bu artışlar daha fazla yansıyacak. 3 aydır her gün doğalgaza ve elektriğe zam yapılıyor. Evet bu zamlar onları ilgilendirmiyor. Onlar sarayda yaşadıkları için giderleri kamu bütçesinden karşılanıyor. Ama halkın ekonomisi bu krizden oldukça fazla etkileniyor, önümüzdeki günlerde de bu krizin etkisi artarak devam edecek\" dedi.



