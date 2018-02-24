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Politika

CHP'li Sağlar: Seçim ittifakı, cumhuriyete karşı şer cephesi

MERSİN, (DHA)- CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, AK Parti ve MHP'nin hazırladığı seçim ittifakı düzenlemesini eleştirdi

24 Şubat 2018 21:12

MERSİN, (DHA)- CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, AK Parti ve MHP\'nin hazırladığı seçim ittifakı düzenlemesini eleştirdi. Sağlar, \"Bu yasa sonrasında ortaya çıkacak sonuç, Türkiye’de parlamenter sistemi yok ettiği gibi tek adam rejiminde, hukukun olmadığı, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin olmadığı, kişi ve toplumsal hakların artık bulunmadığı bir noktaya götürecektir\" dedi.
CHP Milletvekili Fikri Sağlar, seçim ittifakına ilişkin yasa teklifini değerlendirdi. Seçim ittifakının, \'Cumhuriyete karşı şer cephesi\' olduğunu ileri süren Sağlar, \"Düzenleme seçim güvenliğini de ortadan kaldıracaktır. Atatürk\'süz, hukuksuz, demokrasisiz, halk ve özgürlüklerden yoksun, eşitlik kavramının yok edildiği, insana, hayvana, doğaya karşı bir anlayışla yazıldığı açık\" dedi. Seçim ittifakına ilişkin eleştirilerde bulunun Sağlar, şunları söyledi:
\"Çünkü bu yasa sonrasında ortaya çıkacak olan sonuç, Türkiye’de parlamenter sistemi yok ettiği gibi tek adam rejiminde, hukukun olmadığı, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin olmadığı, kişi ve toplumsal hakların artık bulunmadığı bir noktaya götürecektir. Seçim barajı kaldırılmadan, bir partinin çeşitli yollarla barajsız taşınması, iki partinin bir araya geldiğinde daha fazla milletvekili çıkarabilecekleri bir konuma getirildiği, demokrasinin ortadan kalktığı, seçmenin gerçek iradesinin ortaya çıkmadığı ve çeşitli yollardan dikta rejiminin kurulduğu, Ortadoğu’daki krallık, şeyhlik, emirlik gibi başkanlık sisteminin tam olarak oturabileceği bir anlayıştır. Şimdiden bu seçimin şaibeli olduğunu açıklamak gerekiyor. Bunu şiddetle reddediyoruz ve bu doğrultuda mücadelemizi demokrasi var olana kadar sürdüreceğiz.\"

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