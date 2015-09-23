CHP'li Sağlar: Mutlu bir bayrama ulaşmamışsak, nedeni Erdoğan ve Bahçeli'dir

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, "Bugün mutlu bir bayrama ulaşmamışsak, nedeni Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'dir. Her ikisi de milli iradeyi beğenmeyen, arzu ettikleri bir noktaya ulaşılmadığını gören, başkanlık hayali sona eren kişilerin kaprisleri ülkemizde kan gölünün oluşmasına neden oldu" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre CHP Mersin Milletvekilleri Hüseyin Çamak, Fikri Sağlar ve Aytuğ Atıcı, partilerinin il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma töreninde İl Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve partililerle buluştu.



Bayramlaşmada konuşan Milletvekili Hüseyin Çamak, 1 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk yaşanacağını kaydederek, "5 ay sonra seçime gidiyoruz ve bu bir ilk. 1 Kasım seçimlerin seçimi olacaktır. 1 Kasım'da saltanat kaldırılmıştır. Saltanatın kaldırılışının yıl dönümüdür. 1 Kasım'da birilerinin saltanatına son vereceğiz" dedi.

'Sandığı CHP oylarıyla doldurmalıyız'

Milletvekili Fikri Sağlar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirerek şunları söyledi:



"Kurban Bayramı kanın aktığı bir zamanda idrak ediliyor. Şehitlerimizin ailesinde ilk bayramı çocukları olmadan geçirdikleri için acıları devam ediyor. Bunun müsebbibi, başkanlığı elde edemeyen, 400 milletvekiline ulaşamayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün mutlu bir bayrama ulaşmamışsak, nedeni Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'dir. Her ikisi de milli iradeyi beğenmeyen, arzu ettikleri bir noktaya ulaşılmadığını gören, başkanlık hayali sona eren kişilerin kaprisleri ülkemizde kan gölünün oluşmasına neden oldu. Recep Tayyip Erdoğan kaçak sarayda olduğu sürece bayramları barış içerisinde kutlayamayız. 1 Kasım seçimlerinde sandığı CHP oyları ile doldurmalıyız. 2 Kasım'da kaçak sarayın önüne gelip, 'Hadi Recep Tayyip çık dışarı artık seni istemiyoruz' diyeceğiz."