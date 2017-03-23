CHP'li Sağlar, Başbakan Yıldırım'a sordu: Adil Öksüz MİT elemanı mı?

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde "Adil Öksüz MİT elemanı mıdır?" diye sordu.

15 Temmuz'un kilit isimlerinden olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'e ilişkin CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar tarafından soru önergesi verildi.

"FETÖ’nün 'Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu öne sürülen, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin yönetildiği Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kaçarken yakalanan Adil Öksüz’ün, serbest bırakılmasına dair hala net bir bilgiye ulaşılamamıştır. Onu kimin serbest bıraktığı ya da hâkimin önüne giderken dosyanın içini kimin boşalttığına dair soruların cevapları darbe komisyonunda dahi verilmemiştir" diyen Sağlar, "16 Temmuz günü saat 15:00 sıralarında Adil Öksüz, Akıncı Üssü çevresinde kaçarken Jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı. Ancak bu aşamadan sonra Öksüz’ün serbest kalmasına neden olan garipliğin MİT ajanı olmasından kaynaklandığı iddia edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Sağlar, "Buna dair güçlü deliller Siyah Beyaz Yayınevi’ne ait 'Şeytanın İmamları' adlı kitapta yer almaktadır. Bu iddialara göre; 10/09/2014 tarihli angaje raporunda Öksüz’ün Angajeye olumlu yanıt verdiği ve kod adı 'Timsah' olduğu yer almaktadır. İşin ilginç kısmı istihbarattan herhangi bir tekzipte yayınlanmamıştır" dedi.

Sağlar, Yıldırım'a şu soruları yöneltti:

Adil Öksüz MİT elemanı mıdır? Kitapta yer alan belge gerçek midir? Şayet gerçek değilse neden bir tekzip yayımlanmamıştır?

Adil Öksüz’ün yakalandığında dosyasının devlet eli ile boşaltılıp salıverilmesi MİT elemanı olmasından mı kaynaklanmaktadır?

Neden kamuoyunda Adil Öksüz’ün adı geçmemektedir? Adil Öksüz planlı bir şekilde unutturulmaya mı çalışılmaktadır?

Adil Öksüz’ün nerede olduğunu gerçekten bilmiyor musunuz?