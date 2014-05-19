Politika
CHP'li Sabahat Akkiraz istifa dilekçesini sundu
CHP'li Sabahat Akkiraz: İktidarın koltuk aşkına, siyasi sorumluluk almama çabasına karşılık Soma'da yitirdiğimiz canların yanında olmak için koltuğa ihtiyacımız yok
CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, Soma faciasının ardından milletvekilliğinden istifa dilekçesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti.
Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan CHP'li Sabahat Akkiraz, milletvekilliğinden istifasını sundu.
Akkiraz Twitter'dan şunları söyledi:
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