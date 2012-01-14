CHP’li Rıza Türmen, Edoğan’ı ‘Viktatör’e benzetti



Hülya Karabağlı - T24 / Ankara



TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi, CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, ülkelerinde başta basın özgürlüğü olmak üzere baskıcı tutumlarla eleştirilen Rus, Macar ve Türk başbakanlarını birbirine benzetti. “Putin, Orban ve Başbakanı aynı kefeye koyabilirsiniz ” diyen Türmen, “Üçünün de ortak özelliği demokrasinin ne olduğunu bilmemeleri."



TBMM’de yaşanan gerilimli oturumlar, KCK operasyonları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki fezleke gelişmelerini T24’e değerlendiren Türmen, “Bu bizim ülkemizin ve demokrasimizin geleceği açısından son derece sıkıntılı bir sürece girildiğinin göstergesi."





‘Zana’nın eşyalarına nasıl el konuluyor’

KCK Operasyonları kapsamında Leyla Zana'nın evine çilingirle girilmesini, eşyalarına el konulmasını ‘Hukuk bakımından tutar tarafı yok bunun’ diye değerlendiren Türmen, “Milletvekili dokunulmazlığı vardır. Bir milletvekilinin yaşadığı eve mahkeme kararı olmadan nasıl girilir. Aslında suçlanan kişi Leyla Zana ama evi aranan kişi bir başkası. Ve O evde Zana'nın eşyalarına el konuluyor. Burada bir hukuk sorunu var. Arama kararı olsa bile o kararda eşyalara el koyma kararının da olması gerekir. Hukuk ve demokrasi açısından çok vahim bir durum."





‘Hukuk devletinin ortadan kalkması’



“Bütün bunların arkasında büyük bir hukuksuzluk görüyorum” diyen Rıza Türmen, “Bununla ne demek istedim? Hukuk devletinin ortadan kalkması demek. Kuvvetler ayrılığının, demokrasinin ortadan kalkması demek. Burada demokrasinin en temel unsuru olan hukuk devletini ortadan kalkması gibi vahim bir manzara orta çıkıyor. Seçimle işbaşına gelmiş bir iktidar, demokrasi olması için onun özünü oluşturan temel hak ve özgürlükler, yargı bağımsızlığı gibi değerleri koruyabilmesi lazım”





‘Demokrasi kültürsüzlüğü var’



“Demokrasi kültürsüzlüğü var” diyen Türmen’in değerlendirmeleri şöyle: “Demokrasinin ne olduğunu bilmiyorlar. Geçmişte, çocukluk ve gençlik dönemlerinde demokrasiyi yaşamamışlar. Bu bilince ulaşmamışlar. Eğer bilip de böyle uyguluyorlarsa bu daha vahim. Benzer hukuksuzluğun yaşandığı ve demokrasinin var olduğunu düşündüğümüz ülkeler var.





‘Orban da yargı yoluyla baskı yapıyor’



Bunlar, Türkiye, Macaristan ve Rusya. Bu üç ülkenin başbakanları birbirlerine benzemeye başladı. Sadece Putin değil, Orban’la başbakan arasında bir benzerlik başladı. Aynı sepete sokabilirsiniz bunları. Yıllarca Komünizm yönetimi altında ezilen sağcı-milliyetçi gruplar. İş başına geldikten sonra bir intikam duygusu var. Bu bakımdan bir paralellik kurabilirsiniz. Macaristan bize çok benziyor. Orada da Orban yargı eliyle demokrasinin içini boşaltıyor. Tıpkı bizdeki gibi. Ama, Macaristan AB üyesi orada AB uyardı. Bir süre sonra daha sert yaptırımlar gündeme gelir. Yani AB demokrasiyi korur. Rusya ve bizde durum daha sıkıntı verici. Umarım bir an önce başbakan bizi ikinci sınıf demokraside yaşamaya mahkum etmez..Orban da aynı Putin gibi basın özgürlüğü yoktur. Çoğulculuk yoktur. Orada da yargı yoluyla baskı yapılıyor.





‘Türkiye’de ölçü iyice kaçtı’



Türkiye de iş biraz fazlaya gitti. Ölçü iyice kaçtı. Balon çok şişti. İlker Başbuğ’un özel yetkili mahkeme de yargılanmasına yönelik talepler, genel başkan hakkındaki fezleke hukuksuzlukların üstüne tuz biber ekti."





