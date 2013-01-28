CHP’li Rıza Türmen: Birileri CHP’de istifa olmasını istiyor

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi, CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, “ Birileri CHP’de istifa olmasını istiyor” dedi. İşçi Partisi haberlerinin kasıtlı yapıldığına dikkat çeken Türmen, “Birileri bizi kullanıyor. Böyle uydurma haberler yapılıyor. Bunların kasıtlı yapıldığını düşünüyorum” dedi. Türmen, İşçi Partisi’ne geçecek listeye adının konmasına çok şaşırdığına dikkat çeken Türmen, “Adımı görünce çok şaşırdım. Aklımın ucundan geçmeyen şeyler. Ancak, bu tür haberlerin kasıtlı olduğu belli”

Güler: Ne ses ne nefes aldık

Konuşmasının yankıları hala süren Birgül Aşman Güler de, basın toplantısında İşçi Partisi sorularını yanıtladı. "Biz de bunu bir gazetede gördük. İşçi Partisi’nden, haberde sözü edilen genel sekreterden ne ses ne nefes aldık” diyen Güler, genel sekreter açısından da bu haberin büyük bir talihsizlik olduğunu vurguladı.

CHP’de dizayn çalışması yapılıyor

Güler, “CHP üzerinde yürütülen gayri meşru, dışından yeniden dizayn çalışmasıdır. Adeta llinçkampanyasına dönen bir kampanyadır. Hiç kimse bu kampanyanın, bu yayan haberlerin CHP’de parçalanması, bölünme ve sarsılma ile sonuçlanacağını beklemesin. CHP bunu kendi içinde tartışarak aşacaktır”.

Genel başkan yardımcısı Gürsel tekin ve diğer MYK üyelerinin ağır eleştirilerine Güler, “30 yıldır burada olan ile yeni gelenler arasında fark yok” yanıtı verdi.