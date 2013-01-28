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Politika

CHP’li Rıza Türmen: Birileri CHP’de istifa olmasını istiyor

İşçi Partisi haberlerinin kasıtlı yapıldığına dikkat çeken CHP’li Rıza Türmen 'Birileri bizi kullanıyor' dedi

28 Ocak 2013 21:03

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi, CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, “ Birileri CHP’de istifa olmasını istiyor” dedi. İşçi Partisi haberlerinin kasıtlı yapıldığına dikkat çeken Türmen, “Birileri bizi kullanıyor. Böyle uydurma haberler yapılıyor. Bunların kasıtlı yapıldığını düşünüyorum” dedi. Türmen,  İşçi Partisi’ne geçecek listeye adının konmasına çok şaşırdığına dikkat çeken Türmen, “Adımı görünce çok şaşırdım.  Aklımın ucundan geçmeyen şeyler. Ancak, bu tür haberlerin kasıtlı olduğu belli”

 

Güler:  Ne ses ne nefes aldık 

 

Konuşmasının yankıları hala süren Birgül Aşman Güler de, basın toplantısında İşçi Partisi sorularını yanıtladı. "Biz de bunu bir gazetede gördük. İşçi Partisi’nden, haberde sözü edilen genel sekreterden  ne ses ne nefes  aldık” diyen Güler, genel sekreter açısından da bu haberin büyük bir talihsizlik olduğunu vurguladı.

 

CHP’de dizayn  çalışması yapılıyor

 

Güler, “CHP üzerinde yürütülen gayri meşru, dışından yeniden dizayn çalışmasıdır. Adeta llinçkampanyasına  dönen bir kampanyadır. Hiç kimse bu kampanyanın, bu yayan haberlerin  CHP’de parçalanması, bölünme ve sarsılma ile sonuçlanacağını  beklemesin. CHP bunu  kendi içinde tartışarak aşacaktır”.

Genel başkan yardımcısı Gürsel tekin ve diğer MYK üyelerinin ağır eleştirilerine Güler, “30 yıldır burada olan  ile yeni  gelenler arasında  fark yok” yanıtı verdi.

 

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