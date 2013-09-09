CHP’li Refik Eryılmaz: Hatay Keldağı'nda NATO ya da Amerikan üssü mü var?

Hülya Karabağlı / Ankara

Hatay’da tüm Suriye’ye hakim tepe olarak bilinen Keldağı’nda ikinci Kürecik vakası yaşandı. Keldağı’nın, askeri hareketlilik yaşanan hakim tepesine CHP’nin Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz ve Tunceli Milletvekili Kamer Genç’e, Türkiye askeri giriş izni vermedi. Eryılmaz, ‘NATO ve Amerikan üssü olabilir. Sokmuyorlar” dedi. İHD heyeti de, CHP gibi aynı noktadan geri çevrildi.

Amerikan üssü mü?

CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz, 1.5 saatlik zorlu çıkıştan sonra Keldağı’nın, Suriye ve bölgenin hakim tepesi olarak bilinen alana girmelerine izin verilmediğini söyledi. Askeri hareketliliğin olduğu ve üs olarak konuşlandığı belirtilen noktaya geldiklerinde Türk askerlerinin, “Bundan sonrasına izin veremeyiz” dediklerini anlatan Eryılmaz, “Burası Amerikan ya da NATO üssü olabilir” iddiasında bulundu. Eryılmaz, askerlere , “ABD askeri var mı” diye sorduklarını, ancak yanıt alamadıklarını söyledi. “Görgü tanıkları Amerikan askerlerinin giriş çıkış yaptıklarını söylüyor” diyen Eryılmaz, tepenin Suriye ve bölgeyi en iyi gören nokta olma özelliği taşıdığını anlatıyor.

Amerikan üssü ise anayasal suç

Eryılmaz, RATO ya da ABD üssü olması durumunda anayasal bir suç işlendiğini, TBMM’den yabancı askerlerle ilgili bir tezkere alınmadığına dikkat çekti. “Ulusal güvenlik açısından NATO ve ABD üssü ise bu Türkiye’nin başını derde sokacak” dedi.

İHD Başkanı Can: Tepeye giremedik

Hatay İHD Şube Başkanı Mithat Can, yoğun iddialar üzerine Keldağı’na çıktıklarını ve CHP heyeti gibi izin verilmediği için geri döndüklerini söyledi. “Sınır güvenliğine ilişkin halkın büyük bir kaygısı var. Endişeliler” diyen Can, “İHD’ye bu kaygılar nedeniyle çok sayıda başvuru yapılıyor. Siz de bir bakın inceleyin“ deniliyor açıklamasını yaptı.

Suriye’nin Lazkiye kentinin karşısındaki Keldağı’nın zirvesine askeri üs kurma çalışmalarına ilişkin önceki gün haberler gündeme düştü. Haberlere göre, Yayladağı ilçesine 2 gün boyunca konvoylarla getirilen askeri malzemeler, önceki günden itibaren Akdeniz ve Suriye’ye hakim Keldağı’nın zirvesine kurulmaya başlandı.