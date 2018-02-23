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CHP'li Purçu'dan Romanlara ilişkin sözlerinden dolayı Yeliz Yeşilmen'e kınama

"Ne yazık ki toplumumuzda, bir topluluğa yönelik küçük düşürücü, yaftalayıcı, önyargı içeren tanımlamalar kullanılmaya devam etmekte"

23 Şubat 2018 14:41

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Show TV’de 22 Şubat 2018, Perşembe günü canlı yayınlanan Seda Sayan’ın programına telefonla bağlanan Yeliz Yeşilmen’in Roman vatandaşlara yönelik ayrımcı sözlerinden dolayı kınadığı bildirdi.  

Purçu, “Ne yazık ki toplumumuzda 'Çingen hesabı yapmak, Çingene pazarlığı, Çingene parası gibi' ifadelerle bir topluluğa yönelik küçük düşürücü, yaftalayıcı, önyargı içeren tanımlamalar kullanılmaya devam etmekte, üstelik bu ifadeleri kullanananlar ayrımcılık yapmadığını düşünebilmektedir” dedi.

Purçu’nun yazılı açıklaması şöyle:

"Show TV’de 22 Şubat 2018, Perşembe günü canlı yayınlanan Seda Sayan’la Programına telefonla bağlanan Yeliz Yeşilmen’in, hakkında yapılan magazin haberlerine yönelik cevabında, Romanlara yönelik itham içeren ifadeler kullanmasını kınıyorum. Sunucunun “Benim arabam 600 bin değil 1 trilyonluk deme ihtiyacını neden hissettiniz?” sorusuna; “Benim arabam şu kadar, bu kadar diye ne bir Çingeneliğim ne bir görgüsüzlüğüm var Allah’a çok şükür” cevabını veren Yeliz Yeşilmen’in bu ifadeleri kabul edilemez.

Toplumda ayrımcılığı körükleyen, önyargıları pekiştiren, Roman toplumunu görgüsüzlükle özdeşleştirme gafletinde bulunan Yeşilmen’in bu ifadeleri programda telefonda sarf etmesinin ardından çok sayıda Roman vatandaşımız hem TV kanalına hem tarafıma eleştirilerini, kınama mesajlarını iletmişlerdir.

Ne yazık ki toplumumuzda “Çingen hesabı yapmak, Çingene pazarlığı, Çingene parası gibi” ifadelerle bir topluluğa yönelik küçük düşürücü, yaftalayıcı, önyargı içeren tanımlamalar kullanılmaya devam etmekte, üstelik bu ifadeleri kullanananlar ayrımcılık yapmadığını düşünebilmektedir.

Toplumda bilinirliği yüksek, tanınmış kişilerin ayrımcı ifadeleri TV aracılığıyla yaygınlaştırıp önyargıları pekiştirmesinin önüne geçilmesi gereklidir. Bu çerçevede, Yeliz Yeşilmen’i Roman vatandaşlarımızdan özür dilemeye davet ediyorum. Her türlü medya kanalının, basın temsilcisinin önyargı içeren ifadelerin kamuoyuna aktarılmasına aracılık etmemesini temenni ediyorum."

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CHPÖzcan Purçuİzmir MilletvekiliYeliz YeşilmenRoman

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