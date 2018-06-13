CHP'li Purçu: AKP kendileri giderse yardımların kesileceği algısı yaratıyor, inanmayın!

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Roman mahallelerde yürüttüğü seçim çalışmasında AKP’nin, iktidar olamaması halinde sosyal yardımların kesileceği algısı yaratmaya çalıştığını söyledi. “Vatandaşımız üzerinde baskı kuruluyor. Sosyal yardımlar, devletin görevidir. Kimsenin tekelinde değildir” diyen Purçu, “AKP kendine muhtaç vatandaşlar istiyor. Kendileri giderse yardımların kesileceği algısı yaratıyor. Hiçbir Roman kardeşim buna inanmasın” diye konuştu.



“AKP’nin oy karşılığı sosyal yardım anlayışı” bulunduğu ifade eden Purçu, İzmir’in Bayındır ilçesinde Romanların yoğun yaşadığı Çırpı’da iftar programına katıldı. Bayındır Belediyesi tarafından verilen iftara, Milletvekili Özcan Purçu ile birlikte, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Bayındır CHP İlçe Başkanı Behçet Aydilek, Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, İstanbul Milletvekili adayı Sinan Karaca Öztürk katıldı. Çırpı’da Roman vatandaşlar tarafından yoğun bir destek ve ilgiyle karşılanan Milletvekili Purçu, mahalle ziyaretleri de gerçekleştirdi.



CHP İzmir Milletvekili Purçu, Romanlar başta olmak üzere risk altındaki yoksul ve yoksun gruplar için sosyal devlet ilkesini hiçe sayarak hareket eden, muhtaçlık kültürü yaratan AKP iktidarını eleştirdi. AKP’nin vaatten ve sorunları ötelemeden öteye geçmediğini, Romanlar için somut adım atmadığını belirten CHP İzmir Milletvekili Purçu, “Yoksulluk ve yoksunlukla baş başa bırakılanlar için, ezilenler, yok sayılanlar, sorunları ötelenenler için samimi adımlar atıyoruz, yaşam koşullarını iyileştirecek projelerle, Romanlar için geliyoruz, yoksullar için geliyoruz, millet için geliyoruz.” dedi.

"AKP giderse sosyal yardımlar kesilir yalanına inanmayın"

İnsan onuruna yakışır, hakkaniyetli bir sosyal destek anlayışıyla, AKP’nin yarattığı muhtaçlık kültürünü CHP iktidarında ortadan kaldıracaklarını ifade eden Milletvekili Purçu, AKP’nin oy karşılığı sosyal yardım anlayışını eleştirdi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın AKP kandırmacasına kapılmamalarını istedi ve sosyal yardımlarının kesileceği endişesi taşıyan vatandaşlara seslendi:

“Vatandaşımız üzerinde baskı kuruluyor. Biz yardım temelli anlayışa karşıyız. İhtiyaç sahiplerine sosyal destekle vatandaşlarımızı güçlendirmeyi temel alıyoruz. Sosyal yardımlar, devletin görevidir. Kimsenin tekelinde değildir. Keyfiyete dayalı sosyal politika olmaz. AKP kendine muhtaç vatandaşlar istiyor. Kendileri giderse yardımların kesileceği algısı yaratıyor. Hiçbir Roman kardeşim buna inanmasın.

CHP iktidarıyla, yoksulu daha yoksullaştıran, vatandaşlarımızın kalıcı istihdam koşullarına erişmesini teşvik etmeyen, yardımları tehdit unsuru gibi kullanan hükümetin bu yanlış politikasına son vereceğiz. Sosyal devlet gereği olarak, ihtiyaç sahiplerine, adil dağıtım sözü veriyoruz. Kimse endişelenmesin, kimse yardımı hükümet veriyor sanmasın. CHP iktidara gelecek ve sosyal devlet ilkesi gereği, kriterleri belirli olan sosyal desteklerle ihtiyaç sahiplerinin haklarına eşit erişimini temin edecek. Roman vatandaşlarımız güvenceli, sağlıklı, nitelikli ve adaletli yaşam koşullarına kavuşacak.