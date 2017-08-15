CHP’li Pekşen’den Trabzon yorumu: Ortada flu bir durum var

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Trabzon Maçka kırsalında yaşanan terör saldırısına ilişkin olarak, “Gerçekten ortada flu olan bir durum var” sözleriyle kuşkulu bazı noktalara dikkat çekti.

Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında PKK'lıların erzak çaldığını ihbar ederken açılan ateşte 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün de hayatını kaybettiği olayla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın soruşturması devam ederken acılı annenin isyanı sürüyor. Eren’in askerler tarafından alınıp götürülmesinde ihmal olduğunu söyleyen acılı anne son açıklamasında, “Eren’in oraya götürülmesi yüzde yüz değil, binde bin ihmaldir. Eren’i cuma namazından sonra bekleyip alıp gitmenin sonucunu istiyorum” diyor.

“Şehit astsubay ile yoğun bakımdaki polis memuru teröre karşı çok deneyimli isimlerdir”

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Maçka kırsalında yaşanan terör saldırısıyla ilgili T24’e önemli değerlendirmelerde bulundu. “Gerçekten ortada flu olan bir durum var” sözleriyle kuşkulu bazı noktalara dikkat çeken Pekşen, şehit olan astsubay ile yoğun bakımda olan polis memurunun çok deneyimli ve teröre karşı çok donanımlı iki isim olduğunu belirtti. “Böyle rastgele bir şekilde pusuyu düştüler diye değerlendirilemez bu. Çok profesyonel iki kişi bu, orada yaşayan 15 yaşındaki Eren’in de bu işin içerisinde oluş biçimi kamuoyuna yansıyan bilgilere bakıldığında orada büyük bir kuşku var. Kuşkunun kaynağı şu evin içerisinde hırsızlık yapıldığı söyleniyor, evden alındığı söylenen gıda maddelerine bakıldığı zaman gerçekten de soru işareti biraz daha büyüyor” değerlendirmesini yaptı.

Pekşen’in T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“Gerçekten flu bir durum var ortada”

Karadeniz’de terörün zemin oluşturması ve kendisine tutunacak bir dal bulması mümkün değil. Karadeniz insanının terör örgütüne karşı tavrı 40 yıldır belli ve ona karşı büyük bedeller ödenmiştir ve bir bedel ödenmesi gerekiyorsa sonuna kadar ödenir. Son olayda gerçekten flu olan bir durum var. İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma kararı çok önemlidir ben de çok önemsiyorum. Şimdi cevaplanması gereken sorulardan en önemlisi burada şehit olan astsubay, yoğun bakımda olan polis memuru, bu iki isim de çok deneyimli özel harekâtçılar ve teröre karşı çok donanımlı insanlar. İlk kez böyle bir işle karşılaşmış değiller. Astsubay zaten Gümüşhane bölgesini çok iyi bildiği için Ankara’ya tayin olmasına rağmen tekrar üç aylık geçici görevle bölgeye getiriliyor. Yani oradaki terör unsurlarını ve mücadele biçimini iyi biliyor, diğer polis memuru da istihbaratçı ve o bölgenin en iyi istihbaratçısı diye bilinen birisi olarak biliniyor.

“Rastgele pusuya düştüler diye değerlendirilemez bu”

Yani, böyle rastgele bir şekilde pusuyu düştüler diye değerlendirilemez bu. Çok profesyonel iki kişi bu, orada yaşayan 15 yaşındaki Eren’in de bu işin içerisinde oluş biçimi kamuoyuna yansıyan bilgilere bakıldığında orada büyük bir kuşku var. Kuşkunun kaynağı şu evin içerisinde hırsızlık yapıldığı söyleniyor, evden alındığı söylenen gıda maddelerine bakıldığı zaman gerçekten de soru işareti biraz daha büyüyor.

“Gıda malzemesini askerler mi koydu?”

(Askerlerin koyduğu gıda malzemesi mi onlar sorusuna) Onu bilmiyoruz. Evden hırsızlık yapıldığında Eren hırsızlık yapıldığı ihbarını söylüyor, evden alınan nedir 200 kilo un varmış, 20 kilo zeytin varmış. Bu hayatın olağan akışına uygun bir durum değil bu.

Annenin isyanına baktığımızda diyor ki; benim çocuğumu istihbaratta niye kullandılar? O zaman ortada gerçekte 15 yaşındaki bir delikanlının bu işlerin içerisinde yalnızca bir köy çocuğu olduğundan dolayı mı yoksa başka şekilde oradaki kamu görevlileri o çocuğun halisane duygularından yararlanıyorlar mı? Ona bir görev veriyorlar mı? Bunun belirlenmesi lazım.

“Devletin, çocukların terör mücadelesi içinde yer almaması konusunda daha özenli olması gerekir”

Terörle devlet mücadele edecekse bunun daha 15 yaşındaki bir çocuğun bilgilendirmesi ve servisiyle elbette onların da bilgilerine itibar edecektir onların terör mücadelesi içinde yer almaması konusunda daha özenli olması gerekir.

“Bakanlığın soruşturmasını önemsiyorum”

Şimdiden bir şey söylemek erken olur, İçişleri Bakanlığı’nın soruşturmasını önemsiyorum. Karadeniz bölgesinde terör sızmalarının önünü kapatacak bir şekilde bir sonuç buradan çıkabilir. Evde bulunan gıda miktarı çok profesyonel terörle mücadele güvenlik görevlisi buna rağmen pusuya düşmüş olmaları bence iyi bir soruşturma konusu oldu. Buradan siyasi bir sonuç çıkarmaktan öte burada terörle mücadelede niye zafiyet gösterildiğini ortaya çıkarabilecek detaylı bir araştırma yapılması gerektir diye düşünüyorum.