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Ekonomi

CHP'li Pekşen'den dolar tepkisi: Ahlaksız bir saldırı, söz konusu vatandır!

“Döviz kurunun bu denli savrulmasının hiçbir ekonomik veriyle izahı mümkün değil"

13 Ağustos 2018 02:01

25 ve 26. Dönem CHP Trabzon Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen, Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında tarihi değer kaybı yaşamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

“Döviz kurunun bu denli savrulmasının hiçbir ekonomik veriyle izahı mümkün değildir” ifadesini kullanan Pekşen, “Gelinen bu nokta AKP politikalarını eleştirmeyi aşmış; güzel ülkemize karşı asla kayıtsız kalamayacağımız ağır ve ahlaksız bir saldırıya dönüşmüştür. Söz konusu olan vatandır” ifadelerini kullandı.

Haluk Pekşen’in Twitter’dan paylaştığı mesaj şöyle:

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