CHP’li Pekşen, Trabzon'daki şehitlikte restorasyona başlandığını duyurdu

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, daha önce bakımsız bırakıldığı gerekçesiyle TBMM’ye soru önergesi vererek gündeme taşıdığı Trabzon’un Köprübaşı İlçesi\'ndeki Harmantepe Şehitliği\'nde restorasyon çalışmalarına başlandığını duyurdu.

CHP Milletvekili Haluk Pekşen,bir süre önce Harmantepe Yaylası’nda 1916 yılında Rus işgalinden kurtulmak için başlatılan savaşta şehit olan 150 er ve 7 astsubay için yaptırılan Harmantepe Şehitlik Anıtı’nı ziyaret etti. Ziyarette her yıl 29 Haziran\'da anma törenleri düzenlenen anıtın son halini görüntüleyen Pekşen, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak \"Harmantepe Şehitliği’nin harabeye dönmüş hali bu topraklar için canını veren aziz şehitlerimize büyük bir saygısızlıktır\" dedi.

Ziyaretin ardından Pekşen Harmantepe Şehitliği’nin bakımsızlığı nedeniyle ilgili olarak da TBMM’ye İçişleri Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Soru önergesi verdiği şehitliğin restorasyonu için yetkililerin harekete geçtiğini belirten Pekşen söz konusu anıtın restorasyonu için ihale açıldığını söyledi.

Harmantepe Şehitliği’nin harabeye dönmüş, içler acısı halinin herkesin yüreğini burktuğunu ve kamuoyunda da tepkiye neden olduğunu dile getiren Pekşen şunları söyledi:

\"TBMM’ye verdiğimiz soru önergesi ile gündeme getirdiğimiz bu vahim tablo ilgililerin de dikkatini çekti ve hemen harekete geçtiler. Bu konuya duyarlılık göstererek çok kısa bir sürede çalışmalara başlayan tüm ilgililere teşekkür ederiz. Bütün toplumlar tarihlerine, şehitlerine gereken önemi göstererek sahip çıkmaktadır. Biz de Ulusal Kurtuluş Savaşı vermiş bir millet olarak tarihimize sahip çıkmalıyız. Şehitliklerimiz de bize kalan tarihi miraslardandır. Harmantepe Şehitliği’nin yeniden yapılarak tarihimize ve şehitlerimize layık bir hale getirilmesinde katkımız olmasından dolayı çok mutluyum. Umarım bundan sonra benim ya da başka birisinin gündeme getirmesine gerek kalmadan bu tür tarihsel mirasımıza gereken özeni gösteririz.\"



FOTOĞRAFLI