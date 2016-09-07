CHP’li Pekşen: Cemaat 1-0 önde, AKP bu işi yüzüne gözüne bulaştırmaya başladı!

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, "Bu cemaat AKP'yi bir kaşık suda bulursa, boğacak. Şu anda gördüğüm kadarıyla cemaat 1-0 önde. AKP bu işi yüzüne gözüne bulaştırmaya başladı" açıklamasında bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, ‘FETÖ’ soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Pekşen'in açıklamaları şöyle:

"Bir iki holding ve grup hariç bu işin asıl planlayıcıları, organizatörleri ve icracıları hala yerlerinde duruyor. Bank Asya'ya el konuldu. Cemaatin en büyük finans kuruluşu. Bank Asya'nın mevcut yöneticileri arasında soruşturmalar açıldı, bazıları tutuklandı. Peki Halk Bankası? Halk Bankası'nın üst düzeyindeki 7 yönetici, genel müdür dahil hepsi Bank Asya'dan gelme. Ayrıca Halk Bankası'nın ihtilaflı alacaklarını takip için yetki verdiği avukatlar da cemaat soruşturmasının muhatabı olan avukatlardır. Yani bir kaynak aktarımı gibi. Samsun'daki avukatın hesabında 800 milyon lira bulunduğu iddia ediliyorsa, Türkiye'nin birçok yerinde, Halk Bankası'nın avukatlarında da böyle bir organizasyon yapısı görüyoruz."

"Halk Bankası'nın genel müdür, Bank Asya'dan gelme"

"Halk Bankası'nın Genel Müdürü, yönetim kurulu ve oradaki 7 yönetici Bank Asya'dan geliyor ama hiç birine dokunulmuyor” diyen Pekşen açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bank Asya'da hesap açmış, kredi kullanmış, otomobil almış, konut kredisi almış olanları cemaatçi diye tutukluyorlar. Bank Asya'yı kuran, yöneten, yıllarca finansmanını sağlayan adam Halk Bankası'nda Genel Müdürlük görevine devam ediyor. Yöneticiler görevlerine devam ediyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanı dikkat etmiş ve uçakta bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış, soruşturmanın amacından sapmakta olduğunu söylemiş. Bir AKP milletvekili de aynı şeyi söylemiş. Bu cemaat AKP'yi bir kaşık suda bulursa, boğacak. Şu anda gördüğüm kadarıyla cemaat 1-0 önde. AKP bu işi yüzüne gözüne bulaştırmaya başladı. Gerçek sorumlular yerlerinde duruyor."

CHP Milletvekili Pekşen, "81 ilde Halk Bankası'nın sözleşmeli avukatlarına da bir bakın. Halk Bankası yönetimi orada kaldığı sürece Türkiye'de hiç kimse 'FETÖ örgütü ile mücadele ediyoruz' diyemez" iddiasında bulundu.