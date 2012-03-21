CHP'li Pavey'den Meclis'te 'Sivas' mesajı

T24 - CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, TBMM Genel Kurulu'nda, kürsüye "Kalbim Sivas'ta yandı" yazılı tişörtle çıktı.

Genel Kurul, Başkanvekili Meral Akşener başkanlığında toplandı.

Akşener, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla söz alan CHP'li Pavey, kadına "daha çok çocuk" tavsiye edilirken, bu çocuklara nasıl bakılacağının ve geleceklerinin nasıl güvence altına alınacağının da anlatılması gerektiğini söyledi.

Kürsüye, "Kalbim Sivas'ta yandı" yazılı tişörtle çıkan Pavey, "Bu davadan elimizde tek hikaye kaldı: Suçlular, masumları yakabileceği özgürlüğü ile ödüllendirildiler" dedi.

Gündem dışı söz alan AK Parti Samsun Milletvekili Tülay Bakır da dünyada insanların renk, ırk, etnik farklılıkları nedeniyle üstün ya da hakir görülmeye devam edildiğini söyledi. Irkçılığın insanlığın henüz aşılamayan en büyük problemi olduğuna işaret eden Bakır, "Yalnızca günümüze özgü olmayan, tarihten gelen ırkçılık, cehaletle güçlenen bir olgu" dedi.

Bakır, ırkçılığın bir insanlık suçu olarak tanımlandığını ve dünya genelinde bu suçla mücadele edilmeye çalışıldığını, ancak başarılı olunamadığını anlattı.

Irkçılığın vatan sevgisi ile tanımlanamayacağını belirten Bakır, devletin ırk ulusu olma fikrinin artık çağdaş düşünce fikri olarak kabul edilmediğini kaydetti.

MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, ilkokul mezunlarına sürücü belgesi verilmemesinin, önemli bir kesimi mağdur ettiğini söyledi. Sürücü belgesinde ilköğretim okulu mezunu olma şartının getirilmesinin, ilkokul mezunu olup da ilköğretimi bitirme fırsatı bulamayanlar için ciddi bir sıkıntı oluşturduğunu anlatan Yeniçeri, yeni bir düzenleme ile bu mağduriyetin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Yeniçeri, AB ülkelerinde sürücü belgesi alımı ile ilgili eğitim şartı bulunmadığını, çünkü güvenli araç kullanımının beceri ve yetenekle ilgili olduğunu söyledi.