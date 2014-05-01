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CHP'li Pavey: Karşımızdaki polis değil, bu emri verenlerdir

CHP milletvekili Şafak Pavey, Beşiktaş'ta polisin kendisini gözaltına almak istemesiyle yaşadıklarını anlattı

01 Mayıs 2014 22:31

CHP milletvekili Şafak Pavey, polisin kendisini gözaltına almak istemesiyle ile ilgili olarak, "Karşımızdaki polis değil, bu emri verenlerdir. İktidar neden bu emri veriyor? Polis vatandaşın can güvenliğinden sorumludur. Bunu onlara yapmak zorunda bırakıyorlar" dedi. 

Şafak Pavey, Artı1'de Can Dündar'ın programına telefonla bağlanarak yaşadıklarını anlattı. 

Pavey, "Orada bu hakkını kullanmak isteyen, toplumun en gariban en ezilmiş vatandaşlarımızı korumak için oradaydık. Kalkan olmak için oradaydık" dedi. 

Polisin kendisine yönelik tutumu için Pavey, "Bu olayda da genç bir çocuğu tutuklamak istiyorlardı. Evine gitmeye çalışıyordı. Gözaltına alınmasını engellemeye çalışıyordum. Milletvekili olduğumu söyledim. Annem de yanımdaydı, onu da tartakladılar" dedi. 

Pavey, 1 Mayıs'ta yaşananlar için "Bu şiddet toplumda da meşru kılınıyor. Polislere de üzülüyorum. Bu kadar nefret objesi haline getirmeye hakkı yok hükümetin. Karşımızdaki polis değil, bu emri verenlerdir. İktidar neden bu emri veriyor? Polis vatandaşın can güvenliğinden sorumludur. Bunu onlara yapmak zorunda bırakıyorlar. Karşımızdaki polis değil, emri veren" diye konuştu. 

Pavey sözlerine şöyle devam etti: 

"CHP olarak her türlü kalkan olacağımızı söyledik. Gençlerimiz zarar görmesinden endişe duyarak gittim oraya. CHP olarak tüm vekiller aynı muameleyi gördü. Tartaklandı. Hepimiz aynı muameleye maruz kaldık. Yaralanmış vatandaşlarımıza da, polislere de geçmiş olsun diliyorum. 21. yüzyılda görmek istediğimiz manzara bu değil. Hükümetin itaat toplumu istemesinden bu durum doğuyor." 

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