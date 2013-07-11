CHP'li Pavey: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday değilim

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, İstanbul Belediye Başkanlığı için aday olacağını iddia eden Uğur Dündar'ı yalanladı. Pavey, "Bu haberler yanlış ve bilgim dışındadır" dedi.

CHP'li Şafak Pavey, Odatv'ye açıklama yapan Uğur Dündar, Şafak Pavey'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için CHP'den aday olacağını açıklamıştı. Pavey ise, "Bu haberler yanlış ve bilgim dışındadır" dedi.

Odatv'nin haberine göre; kulislerde bugüne kadar Mustafa Sarıgül'den Gürsel Tekin'e, Akif Hamzaçebi'den Can Ataklı'ya birçok ismin adı geçmişti. Pavey'in adı bu nedenle sosyal medyada ve kulislerde şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Murat Sabuncu, T24'teki yazısında Pavey'in adaylık iddiaları hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Önemli bir gazeteci tarafından CHP’nin İstanbul adayı olacağı belirtilen isim kamuoyuyla paylaşıldı: Şafak Pavey.

İsmi paylaşan gazeteci Uğur Dündar idi. Oda TV’ye bu açıklamayı yaptı.

Dündar tecrübesinde bir isim adayı genel başkanın ağzından duymadan dile getirmez.

Gelelim Pavey cephesine..

Dün onunla yemekte olan iddialardan hemen sonra da onunla görüşen önemli bir gazeteci bana “Şafak ile konuştum. Haberi yoktu” dedi.

Pavey “nezaketen” böyle söylemiş de olabilir ama..

Siyasette “fazla erken öne atılan isimler”in yıpranması hızlı olur.

Bu bir “siyasi taktiktir ve son dakikada aday değişebilir” diyebilmek için yeterince görüşme yapamadım."

Dün akşam saatlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de bir açıklama yaparak böyle bir durumun söz konusu olmadığını söylemişti. Parti sözcüsü Haluk Koç ise MYK'da böyle bir konunun konuşulmadığını, Pavey'in adının İstanbul adaylığı için geçmediğini ifade etmişti.