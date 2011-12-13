-CHP'li Pavey: Hükümet o tebessümü iade etsin TBMM (A.A) - 12.12.2011 - CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın, ''Leonardo da Vinci'' esprisinin, Mona Lisa tablosundaki yarım tebessümü bile yok ettiğini iddia ederek, ''Hükümeti o tebessümü iade etmeye davet ediyorum'' dedi. TBMM Genel Kurulunda, Ekonomi Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarının 2012 Yılı bütçeleri üzerindeki görüşmelerde CHP milletvekilleri söz aldı. CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, Hükümet'in, AB pusulasını kaybettiğini savunarak, ''Çünkü insanlık değerleri üstünden dönüşmeyi değil, para üstünden ticareti hedeflemişti. Özgürlük ve hukuk nutukları, çakma reformlardan ibaret kaldı. Hrant Dink duruşmalarını size utanç örneği olarak sunuyorum'' dedi. Pavey, Hükümet'in insanlık değerlerinde AB ile buluşamadığını ileri sürerek, şu ifadeleri kullandı: ''Kuzey Afrika'da Müslüman Kardeşleri iktidara getirirken aralarından su sızmıyor. Kaddafi'nin, hukuksuzca linç edilmesinin parçası olmakta sakınca görmüyor. Böyle davranmak AB buluşmasına insan ekseni üstünden değil, ideolojik çıkar üstünden baktığını gösteriyor. Çünkü insana ve doğaya değil, dine yatırım oy getiriyor. Hükümetin dün pompaladığı batı düşmanlığı ne kadar vahimse, bugün gösterdiği bahar dostluğu da o kadar vahimdir. Hükümet AB'ye olduğumuz gibi katılmak, yani hiç katılmamak istiyor. Toplumda karşılığını bulamamış kanunlar yapmak rönesans değildir. Gerçek reform, kanunların toplumsal değerlere dönüşmesidir. Yaptığınız kanun toplum tarafından algılanmıyorsa o kanunu uygulatmak istemiyorsunuzdur. '' Pavey, bütçeden beklentilerini, ''Öğrencinin saçını kesmeyecek, poşusunu tutuklamayacak, parasız eğitim hakkı, su hakkı, barınma hakkı ya da doğa hakkı için yaptığı gösteriye tahammül edeceksiniz. Vatandaşlarınız madenlerde ve depremlerde aldırmazlıktan ölmeyecek, yağmur yağınca duble otoyollarda boğulmayacak. Eşcinsel vatandaşlarınız toplumun en alt katına itilmeyecekler. Bilim siyasetin tutsağı olmayacak. Hukukumuz, AİHM'de başvuru enflasyonu ile anılmayacak'' diye sıraladı. Şafak Pavey, Tayvan'ın, model alınabileceğini, Tayvan'ın diplomatik yalnızlığına aldırmadığını, bir mucize gerçekleştirdiğini, tüm dünya ile ticaret yaptığını kaydederek, ''Tayvan adası 70 milyonluk nüfusunun geleceğini güvenceye aldı. Biz 293 bin Kıbrıslı Türk'ün ve buna bağlı olarak 74 milyonluk vatandaşımızın geleceğini neden tıkıyoruz? Tıkanmış sürece tekrar hayat vermek için olumlu gündem çağrısına samimiyetle katılmalıyız. Penguen dergisine göre şakacı AB bakanımızın Leonardo da Vinci esprisi Mona Lisa tablosundaki yarım tebessümü bile yok etti. Hükümeti o tebessümü iade etmeye davet ediyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.