-CHP'Lİ ÖZYÜREK: CEMEVLERİNE ANLAYIŞ GÖSTERMİYORUZ TBMM (A.A) - 23.11.2010 - CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, Akdamar Kilisesi'ne ve Sümela Manastırı'na gösterilen anlayışın cemevlerine gösterilmediğini söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden Kültür ve Turizm Bakanlığının 2011 yılı bütçesi üzerinde milletvekilleri görüşlerini dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın konuşmasının ardından Komisyon Başkanı Mustafa Açıkalın, kameramanların salondan ayrılmasını istedi. Bunun üzerine BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, kararı ''haksızlık'' olarak değerlendirdi. Geçmiş yıllarda böyle bir uygulama olmadığını ifade eden Kaplan, ''Seçim yaklaşırken, muhalefetin sesinin kısılması için çeşitli şeyler yapılıyor. Buna kim karar veriyor?'' diye tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek de Meclis TV kameramanının sunum yapan bakanların konuşmasını alarak, Komisyon salonunundan ayrıldığını, bakanlar sorulara cevap vermeye başladığında tekrar salona geldiğini belirterek, ''Eskiden muhalefet üyeleri konuşurken de görüntü alınırdı. Şimdi sanki biz Komisyon üyeleri yok sayılıyor. Bizim itirazımız buna'' dedi. MHP Sakarya Milletvekili Münir Kutluata, kaybedilmeden kültür varlıklarına ulaşılması gerektiğini dile getirdi. Kutluata, bölgesindeki değerlere sahip çıkanlara, mali destek sağlanıp sağlanmayacağını sordu. Kültürle turizmin bir arada anılmasının önemine değinen Kutluata, kültür boyutu olmayan, Türk milletinin kültürel değerlerine uymayan dış turizme bağlılığı doğru bulmadığını söyledi. Vatandaşların kültürel amaçla yaptığı seyahatlerin oldukça sınırlı olduğuna dikkati çeken Kutluata, iç turizmin geliştirilmesi gerektiğini anlattı. -BAKAN GÜNAY'IN KEDİSİ MİA- CHP İzmir Milletvekili Bülent Baratalı da sözlerine Kültür ve Turizm Bakan Ertuğrul Günay'ın kedisi Mia'nın ölmesi nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek başladı. Hayvan sevgisinin önemini anlatan Baratalı, yeni bir Hayvan Hakları Yasası taslağı hazırladığını belirterek, Bakan Günay'dan destek istedi. Diyarbakır Cezaevi ve Yassıada'nın müze olması konusundaki çalışmaları gelecek nesillerin benzer acıları çekmemesi adına desteklediğini dile getiren Baratalı, ''Yassıada'nın müze olmasında engel yok ama Diyarbakır Cezaevi'nin müze olması konusunda çok büyük bir engel var. Umarım onu aşarsınız. Çünkü, bu büyük engel Sayın Başbakan... Buranın daha modern bir cezaevi yapılacağı konusunda söz verdi'' diye konuştu. -''HEP BİZANS VE ROMA KALINTILARI ÖNE ÇIKARILDI''- AK Parti Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen de uzun yıllar boyunca sadece Bizans ve Roma kalıntılarına önem verildiğini, bu medeniyetlere ait eserlerin ''allanıp pullandığını'' belirterek, Osmanlı ve Selçuklu kalıntılarının ise adeta inkar edilircesine üstünün örtüldüğünü ileri sürdü. AK Parti iktidarı döneminde ise Selçuklu ve Osmanlı eserlerine hak ettikleri önemin verildiğini ifade eden Ergezen, ''İpek Yolu üzerinde olan Bitlis'teki hanlar bu Hükümet zamanında onarıldı'' dedi. Ahlat'taki kültür varlıklarına dikkati çeken Ergezen, buraya gereken değeri verdiği için Günay'a, Bitlis'e kültür merkezi yapılması yönündeki katkılarından dolayı da eski bakanlar Namık Kemal Zeybek ile Fikri Sağlar'a teşekkür etti. Kış turizmi denilince ilk olarak akla Uludağ'ın geldiğini ancak Van Gölü'ne manzarası olan Nemrut'un unutulduğunu belirten Ergezen, ''Nemrut'a kar yağdığında da sevinilecek bir kültür anlayışına ulaşmamız lazım'' değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'deki imar planından rahatsız olduğunu bildiren Ergezen, birinci derecede turizm bölgelerinin imar planına Kültür ve Turizm Bakanlığının müdahale etmesi gerektiğini söyledi. -''REYTİNG PEŞİNDE KOŞAN ÖZEL TV'LERİN BİLE YAPMADIĞI İŞ''- CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek de ''Bizans ve Roma eserleri de dahil olmak üzere Anadolu topraklarındaki tüm eserler bizim eserlerimiz. Bu toprakların sahibi biziz, tüm kültür varlıklarına sahip çıkmalıyız'' diye konuştu. Akdamar Kilisesi ve Sümela Manastırı'nın ibadete açılmasını doğru bulduğunu belirten Özyürek, ''Ancak, Akdamar Kilisesi'ne ve Sümela Manastırı'na gösterdiğimiz anlayışı ne yazık ki cemevlerine göstermiyoruz'' dedi. Türkiye'de şaraptan yüksek vergi alındığını, bu nedenle her şey dahil sistemiyle çalışan işletmelerde kaliteli şaraplar sunulamadığını ifade eden Özyürek, pek çok sosyal tesiste kaçak rakı ikram edildiğini, bunun hem sağlık için tehlike oluşturduğunu hem de kötü reklama yol açtığını söyledi. Bunun üzerine Bakan Günay, geçen yıl kaliteli şarapta ciddi bir vergi indirimine gidildiğini ve destek sağlandığını anımsattı. Bakan Günay'ın bazı konularda güzel çıkışlar yaptığını ifade eden Özyürek, ''Mehmet Ali Ağca konusundaki tepkinizi takdirle karşıladım. Türkiye'nin en büyük gazetecilerinden birinin katilinin, bir devlet televizyonuna çıkarılarak saatlerce yayın yapması kabul edilebilir değil. Reyting peşinde koşan özel televizyonların bile yapmadığı bir işi, bir devlet televizyonunun yapması acı verici. Tepkiniz çok haklı, teşekkür ediyorum'' diye konuştu.