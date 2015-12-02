CHP'li Öztürk Yılmaz: Suriye'deki savaşın kaybedeni Esad, kazananı PYD ile IŞİD

Musul Başkonsolosluğu görevinde bulunduğu 2014 yılında IŞİD tarafından rehin alınan ve daha sonra Ardahan'dan CHP Milletvekili seçilen Öztürk Yılmaz, Suriye’de kaybedeni çok, kazananı az kirli bir savaş yaşandığını söyledi. Bölgedeki son durumu, 2011’den önceyi gösteren haritalarla anlatan Yılmaz, Suriye’nin federal bir geçiş sürecine doğru ilerlediğine dikkat çekti. Bölgenin kaybeden ve kazananlarını tek tek sıralarken Türkiye, S. Arabistan ve Katar’ın duvara tosladığını da vurgulayan Yılmaz, “Suriye de kim kaybetti? Dönüşümü, geçişi sağlayamadığı toprak bütünlüğünü sağlayamadığı için Esad kaybetti. Toprağını IŞİD’e kaptırdığı için sünni çoğunluk, İran, ABD kaybetti. Bu tablodan en büyük kazanan PYD, ikinci kazanan IŞİD” dedi.

"NATO'ya güvenip Rusya'yla ilişkileri germemeliyiz"

CHP’li Yılmaz, TBMM’de Suriye, Ortadoğu ve Rusya krizini değerlendirdiği ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Rusya'nın, gururu kırılmış bir devlet psikolojisiyle hareket ettiğine dikkat çeken Yılmaz, doğrudan görüşmelerle krizin çözülmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz açıklamalarına şöyle devam etti:

”Bu, şuna dönüşmemeli: Bizim akıllı ve uyanık olmamız gerekiyor. Ukrayna krizinde gördük. Batı, Ukrayna üzerinden Rusya'ya vurdu. Şimdi Türkiye üzerinden Rusya'ya vurma stratejisine düşmemeliyiz. Ulusal güvenliğimiz, çıkarlarımız açısından dengeleri korumalıyız. Ufak bir kriz, kıvılcımın ikinci aşamasını düşünmemiz gerekiyor. Üzerinde bulunduğumuz coğrafya riskleri, tehditleri, çıkarları barındırıyor. Yarın NATO'ya, bir başka oluşuma güvenerek Rusya ile ilişkileri gerip sonuçlarını sadece üzerimize yıkıp gitmelerine izin vermemeliyiz".