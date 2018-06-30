CHP'li Öztürk Yılmaz: AB, Türkiye'yi mülteci çöplüğüne çeviriyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, AB’nin Suriyeli sığınmacılara ikinci 3 milyar Euro mali destek paketini serbest bırakma kararını değerlendirdi. Yılmaz, “Türkiye’yi bir mülteci çöplüğüne çevirdiler. Yarın, Türkiye’de Suriyeliler yeni partiler kuracaktır, mecliste belki yeni bloklar oluşacaktır” açıklamasında bulundu.

Sputnik’te yer alan habere göre, konuyla ilgili TBMM’de açıklama yapan Yılmaz, şöyle konuştu:

“Çünkü şunu görüyorlar bir nevi Türkiye ile ilişkileri tekrar bu yeni dönemde götürebilmek için adeta Türkiye’ye karşı bir para veriyorlar. Olup bitenin üzerine sünger çekmek istiyorlar. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Önemli olan bu AB’nin burada muradı nedir? Amaç nedir? Amaç AB’nin güvenliğidir, AB’nin huzurudur. Türkiye’ye, Fas’a ve Afrika ülkelerine para veriyorlar ve mültecileri kendi ülkelerinde tutmalarını istiyorlar.

“Avrupa Birliği, akılsız ülkeler olarak görüyor”

Yani bu ülkeler ikinci sınıf görülüyor, mülteci çöplüğüne dönüştürülüyor. Amaç kendi huzurlarının devam etmesidir. Yani AB’de aman mülteci az olsun, olacaksa da kaliteli olsun, diğer mültecilerin canı cehenneme nerede olurlarsa olsunlar, pek Avrupa’ya yaklaşmasınlar anlayışıdır. Onun için bütün bu para pul işleri Avrupa kendi topraklarını değerli görüyor, kendi huzurunu önemli görüyor, bizleri ise paraya muhtaç, para verdiği zaman bu mültecilere ev sahipliği yapabilecek akılsız bir ülke olarak görüyor.”

“Sanki bir başarıymış gibi takdim ediyorlar”

“Adeta para ile bu işi hallediyor. 3 milyar euro karşılığında 4 milyon mülteciyi üzerimize yıkıyor. Birileri de çıkıyor diyor ki ‘biz 30 milyar dolar harcadık.’ İyi aferin harcamışsınız, size verilen de 3 milyar Euro. Burada sorun nedir sorun sizin akılsızlığınız. Zaten akıllı olsanız 3 milyar euro AB’den dilenmezsiniz. Ayrıca 30 milyar dolar para harcamazsınız, 4 milyon Suriyeliye de burada zaten barındırmazdınız, akıllı olsaydınız. Akılsız olduğunuz için bütün başınıza bunlar geliyor. Şimdi bunu da sanki bir başarıymış gibi taktim ediyorlar.”

“Türkiye’yi mülteci çöplüğüne çevirdiler!”

“Bu şu anlama geliyor. Türkiye’de kalsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar, canları cehenneme, aman bize dokunmasınlar, verelim paraları Türklere de sussunlar. Budur başka hiçbir şey değildir. Bu mülteci anlaşmasının başından beri yanlış olduğunu söylüyoruz. Türkiye’yi bir mülteci çöplüğüne çevirdiğini söylüyoruz. Yarın, Türkiye’de Suriyeliler yeni partiler kuracaktır, mecliste belki yeni bloklar oluşacaktır. Bunları söylediğimiz zaman o zaman kendi hatalarıyla yüzleşmek yerine, bizi eleştiren çevrelerin benzer eleştirilere devam ettiğini de üzülerek görmüş oluyoruz.”