-CHP'Lİ ÖZTÜRK ŞİLİ'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ TBMM (A.A) - 14.10.2010 - CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, ''Şili'de maden ocağında mahsur kalan işçilerin kurtarılmasının maden kazalarının kader olmadığının bir göstergesi olduğunu'' ileri sürdü. Öztürk, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de bu yıl maden kazalarının ''korkunç boyutlara'' ulaştığını, en son 17 Mayısta Zonguldak'ta meydana gelen kazada 28 kişinin hayatını kaybettiğini, mahsur kalan 2 işçinin ise cesedine dahi ulaşılamadığını anımsattı. Öztürk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kazadan sonra ''maden kazalarının, mesleğin kaderinde olduğunu'' dile getirdiğin, kazalarla ilgili tedbir alma makamında bulunan Çalışma ve Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in ise ''madende gerekli tedbirlerin alındığını'' söylediğini belirtti. Şili'deki maden kazasında mahsur kalan işçilerin kurtarıldığına değinen Öztürk, ''Demek ki maden kazaları kader değilmiş'' dedi. Türkiye'nin iş kazaları bakımından dünyada üçüncü, Avrupa'da ise birinci sırada olduğunu belirten Öztürk, ''Bu, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kader olmadığının en somut göstergesidir'' diye konuştu. Zonguldak'ta meydana gelen kazayla ilgili bilirkişi raporunda, tedbir açısından idare ve yüklenici firmanın kusurlu bulunduğunu ifade eden Öztürk, şu görüşleri dile getirdi: ''Zonguldak'ta işçilerimiz kaderleri sonucu ölmemişlerdir, cinayete kurban gitmişlerdir. Ülkede iş kazaları olarak topluma sunulan olayların çoğu iş kazası değildir, doğrudan doğruya cinayettir. Çünkü, kazalar önceden öngörülmeyen bir riskin gerçekleşmesi halidir. Önceden gerçekleşeceği belli olan ve gerçekleşmemesi için hiçbir tedbir alınmayan riskler kaza değildir, cinayettir. Yasalarda boşluk yoktur. Bugünkü yasal mevzuata uyulsa kazalar yarı yarıya düşer. Bunun somut olayı Şili'deki kazadır. İki ülke ve iki bakış açısı söz konusudur. Ülkemizde kazaların çok olmasının nedeni AKP iktidarının işçiye bakış açısıdır. İşçi, üretim sürecinin metası olarak görülmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yapılacak harcamalar maliyet artırıcı unsur olarak görüldüğü için iş kazaları ve meslek hatlıklarının önüne geçilememektedir.''