CHP'li Öztunç: Hükümet samimiyse İncrilik'i kapatsın

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye\'ye yaptırımlar uygulayan ABD ile mücadelede hükümetin samimi olmadığını öne sürerek, \"Eğer ABD ile mücadelede samimiyse, hükümet bir an evvel İncirlik Üssü\'nü kapatmalıdır\" dedi.

Bayramı memleketi Kahramanmaraş\'ta geçiren Ali Öztunç, valilik önünde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Daha sonra partisinin il başkanlığına geçerek partililerle bayramlaşan Öztunç, ABD\'nin Türkiye\'ye uyguladığı ekonomik yaptırımlar ve iktidarın bu yaptırımlara karşı yaptıklarını değerlendirdi. Türkiye\'nin bağımsızlığını savaş meydanlarında kazanmış 81 milyonluk büyük bir ülke olduğunu ve hiç kimsenin önünde boyun eğmeyeceğini belirten Öztunç, hükümetin ABD ile mücadelede de samimi olması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

\"Ben hükümete çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer ABD ile mücadelede samimiyse hükümet bir an evvel İncirlik Üssü\'nü kapatmalıdır. Eğer ABD ile mücadelede samimiyse hükümet Adıyaman tütününü yasaklamamalıdır, serbest bırakılmalıdır. Amerika sigara tekellerinin para kazanması önlenmelidir. Eğer hükümet samimiyse şeker tekeli Cargill\'İn para kazanması için, daha da büyümesi için özelleştirilen bütün şeker fabrikaları yeniden devlete gelmelidir, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine son verilmelidir. Eğer samimiyse, Cumhurbaşkanlığı sarayında korumaların bindiği o lüks Amerikan araçları kullanılmamalıdır, gerekirse satılmalıdır, iade edilmelidir. Eğer samimiyse, Boeing firmasından milyarlarca dolarla alan uçakların ihalesi iptal edilip uçak alımlarından vazgeçilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı \'Iphone almayın Samsung alın\' dedi, Samsung\'un da aslında Amerikan yazılımı olduğunu unuttu. Hadi onu a geçtim, Sayın Cumhurbaşkanı \'Iphone almayın\' diyor bazı milletvekilleri Iphone kırıyor, ama Sayın Cumhurbaşkanı\'nın atadığı Milli Savunma ve İçişleri Bakanı\'nın elinde Iphone telefonlar var. \'Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?\' diye sorarlar.\"

\'DOLARI 4 LİRADAN ALIP 7 LİRADAN SATANLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKATILMALI\'

Ali Öztunç, bazı kişilerin dolar kuru düşükken satın alıp yükselince de hemen sattığını belirterek, \"Bu süreçte doları 4 liradan alıp 7 liradan kim sattıysa, benim gözümde vatan hainidir. Dolar 4 lirayken alıp da 7 küsur liraya çıktığında bozduranların hepsi vatan haindir. Ben böyle bakıyorum. Bunların tespit edilmesi lazım, MASAK\'ın devreye girmesi lazım. Doları 4 liradan alıp 7 liradan satanlar belirlenip, MASAK aracılığıyla hakim karşısına çıkartılmalıdır\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI