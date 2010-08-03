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Politika

CHP'Lİ ÖZTRAK: IMF RAPORU AÇIKLANSIN ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2010 16:16

-CHP'Lİ ÖZTRAK: IMF RAPORU AÇIKLANSIN ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - CHP Genel Saymanı Faik Öztrak, IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun Sudan, Rusya, ABD ve Fransa ülke raporlarını kamuoyuna açıkladığını belirterek, ''Türkiye Değerlendirme Raporu'nu neden açıklamıyor? Raporun açıklamasını hükümet mi engellemiştir'' diye sordu. Öztrak yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Para Fonu Anlaşmasının IV. Maddesi çerçevesinde, Türkiye'ye gelen heyetin görüşmelerini tamamlayarak Türkiye'den ayrıldığını belirtti. Raporun, IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun onayına sunulduğunu ve kurulun, Türkiye'ye ilişkin IV. Madde Değerlendirmeleri ve Ülke Raporunu onaylandığını ifade eden Öztrak, şunları kaydetti: ''Türkiye Ülke Değerlendirme Raporu'nun, İcra Direktörleri Kurulu'nun onayının ardından, neden kamuoyuna açıklanmadığı anlaşılamamıştır. Raporun açıklanmasını AKP Hükümeti mi engellemiştir? Diğer ülke hükümetleri, ülke raporlarının yayımlanmasına izin verirken, AKP Hükümeti neden bu izni vermemiştir?'' Türkiye Değerlendirme Raporu'na uluslararası finans çevreleri ve kuruluşlarının erişiminin mümkün olduğunun geçmiş dönemlerde görüldüğünü kaydeden Öztrak, ''Bu durumun Türkiye'deki karar alıcılar açısından ciddi bir haksız rekabet yaratacağı düşünüldüğünde, bu bilgi asimetrisini ortadan kaldıracak adımların bir an önce atılması gerekmektedir'' ifadesini kullandı. Öztrak, ülke raporunun tamamının kamuoyu ile paylaşılması için hükümeti göreve çağırarak, bu raporun bir an önce kamuoyuna açıklanmasını istedi.

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