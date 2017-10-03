CHP'li Öztrak: Hükümet referandumdan 'evet' çıkarabilmek için bütçeyi hovardaca harcadı

Orta Vadeli Program'dan (OVP) çıkan vergi artışlarını değerlendiren CHP Tekirdağ Milletvekili, ekonomist Faik Öztrak, kamu kesimi açığının bu yıl ikiye katlandığını belirterek, "Açık bu yılbaşında yapılan gayrimeşru referandumun millete faturası" diye konuştu.

Öztrak, "Millete ‘evet’ çıkarabilmek için hükümet her kesime bir şeyler dağıtmaya kalktı ve bütçeyi hovardaca harcadı. Hesapsız, kitapsız yapılan harcamaların ortaya çıkardığı sonuç bu" dedi.

Sputnik’ten Zafer Arapkirli’ye açıklamalarda bulunan Öztrak, "Hükümet tarafından ‘Biz bu vergileri savunma gerekçesiyle alıyoruz' deniyor. Kamu kesimi açığı bu yıl ikiye katlanmış. Bu açık güvenlik gerekçesiyle mi ortaya çıktı? Hayır. Bu açık bu yılbaşında yapılan gayrimeşru referandumun millete faturası. Bu halk oylamasında millete ‘evet' çıkarabilmek için hükümet her kesime bir şeyler dağıtmaya kalktı ve bütçeyi hovardaca harcadı. Hesapsız, kitapsız yapılan harcamaların ortaya çıkardığı sonuç bu" ifadelerini kullandı.

"Hazineyi limitlerinin de üzerine çıkararak borçlandırdılar"

Öztrak, şöyle devam etti: "Bütün bunların sonucunda birkaç ay önce AK Parti'nin Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Tulumbada su bitti' dedi. Önce bunu borçlanarak çözeriz zannettiler. Hazineyi limitlerinin de üzerine çıkararak borçlandırdılar. Vergiyi güvenlik gerekçesinin ardına saklıyorlar ama bu resmen bu yılın başında referandumu kazanmak için yarattıkları sahte iyiliğin faturasının millete kesilmesidir. Tulumbanın ucunun milletin cebine bağlanmasıdır. Başka hiçbir şey değildir. Vergilere baktığımızda bunların esas itibarıyla orta bireyin (memur-işçi) üzerine geldiğini görüyoruz."

"Hukuk devletini bitirdiler"

"Ancak OHAL ile yönetebildikleri bir ülke haline getirdiler ülkeyi" diyen Öztrak, "Hukuk devletini bitirdiler. Yatırımcı artık ileri doğru baktığı zaman canı, malı, mülkü güvencede mi, bunu bilmiyor. Bu nedenle de yatırım yapmıyor. Yatırımın olmadığı yerde de üretim olmaz, istihdam olmaz" ifadelerini kullandı.

Öztrak, "Milletin sırtına vergiyi yüklüyorsunuz. Yüzde 40 vergi açıklanıyor. Bunun neye uygulanacağından Bakanın haberi yok. Sonra Cumhurbaşkanı hiç haberi yokmuş gibi ‘Buna bir daha bakılsın' diyor. Şimdi bu oranı düşürecekler. Ondan sonra herkes ‘Bak Cumhurbaşkanı ne güzel yaptı, müdahale etti' diyecek" dedi.