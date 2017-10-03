Erdoğan OVP'deki vergi artışları için konuştu: Program cesurca hazırlanmış, ancak vatandaş ikna edilmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Orta Vadeli Program'daki vergi artışlarıyla ilgili olarak, "OVP, geçtiğimiz hafta kamuoyu ile paylaşıldı. Geçen yıla göre daha atılgan, daha cesur olarak hazırlanmış olmasından memnuniyet duyuyorum" dedi. Erdoğan, sözlerinin devamında "İcap ettiğinde vergi artışı yapılmaz mı yapılır, ama bir şartlar; ortaya çıkan yükü doğru hesaplayarak, elde edilen kaynağı nereye kullanacağımıza ikna etmek şartıyla bunu yapabiliriz. Aksi halde 'Ben yaptım, oldu' anlayışına ekonomi politikalarında da yer yoktur" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, beş gün önce Milliyet'te yayımlanan yazısında vergi artışlarına tepki göstermiş; "Gereksiz, hatta sakıncalı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Faiz yüksek olursa enflasyon da yüksek olur" diyen Erdoğan, "Şu andaki anlayış ne? Ters orantılı olduğu. Ya değil işte, görüyoruz. Bunu anlatamıyoruz. Bunu halletmemiz lazım" diye konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan'ın vergi artışlarıyla ilgili açıklaması şöyle:

Biz hep birlikte Türkiyeyiz. İnşallah, öyle de kalmaya devam edeceğiz. Toplumsal birliğine sahip çıkamayanların başlarına geleni görüyoruz. Aynı oyunu ülkemizde oynamak isteyenlerin elini hep boş bıraktık. Her fırsatta ifade ettiğim gibi Türkiye bölgesindeki krizlerle mücadele ederken, diğer yandan hedeflerine ilerleme gücüne sahip bir ülkedir. Bunların en başında ekonomi geliyor. Türkiye böylesine iç ve dış dalgalanmalarla karşı karşıyayken dengede durmak zor değil. Yüzde 5.1 düzeyindeki büyüme rakamı, ekonomimizin doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ayrıntılara baktığımızda yatırımın ve üretimin birlikte arttığını görüyoruz. Geldiğimiz noktada artık 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşanan düşüş ve bunların tetiklediği belirsizlik ortamını geride bıraktığımızı görüyoruz. Faizlerdeki düşüş, istediğimiz noktada değil. Faizlerdeki düşüşü sağlayamazsak, bunu başaramazsak birçok musibet bizleri beklemektedir.



"Faiz yüksek olursa enflasyon da yüksek olur"

Şu anda piyasa faizlerinin yüzde 20'yi yakaladığı bir dönemdeyiz. Ya böyle bir ülkede yatırımcı yapabilir mi? İstihdam artabilir mi? Artmaz. Ondan sonra da lanetle karşı karşıya kalırız. Sefil ailelerle karşı karşıya kalırız. Biz faizci akıllarla, faiz lobilerinin yaklaşımlarıyla adım atamayız. Atarsak sadece onları ihya ederiz. Merkez Bankası'nın tutarlı politikalarıyla Türk lirasındaki değer kaybı durdu. Bunun yanında bakın, enflasyonda düşüşü sağlayamıyoruz. Niye? Yüksek faiz sebebiyle. Bakın bu benim iddiam. Faiz yüksek olursa enflasyon da yüksek olur. Şu andaki anlayış ne? Ters orantılı olduğu. Ya değil işte, görüyoruz. Bunu anlatamıyoruz. Bunu halletmemiz lazım.

Her anlamda bu olumlu trendin devam etmesi gerekiyor. Bu çerçevede elimizdeki en önemli yol haritası olan OVP, geçtiğimiz hafta kamuoyu ile paylaşıldı. Geçen yıla göre daha atılgan, daha cesur olarak hazırlanmış olmasından memnuniyet duyuyorum. Şahsen daha yüksek rakamları yakalayacağımıza inanıyorum. Alt yapı ve üst yapı yatırımlarının kısa sürede tamamlanmasına yapacağı katkı bakımından önemlidir.

Artık 500 milyar dolarlık ihracat hedefimize doğru hızla ilerlemenin yollarını arıyoruz, aramalıyız. Şehirlerimizin ihracat imkanları ile ülkelerin ithalat-ihracat profillerini eşleyen çalışmaları sürdürmeliyiz. Artık tanıtım çalışmalarımızda yabancı gazetelere tam sayfa ilan vermenin ötesine geçerek ülkemizin yatırım desteklerini ikna edici şekilde ortaya koymamız şart. Büyümenin sayılardan ibaret kalmaması, toplumsal huzuru desteklemesi için istihdama yansıması şart. Ülkemizde son 15 yılda istihdam artışı hep yüksek olmuştur. Ancak özellikle gençlerin ve katılımların yüksek olması nedeniyle bu, işsizlik oranının düşmesine pek yansımadı. Erkeğiyle, kadınıyla, genciyle her yeni istihdam, daha huzurlu bireyler, daha huzurlu ülke anlamına geliyor.