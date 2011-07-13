-CHP'Lİ ÖZTRAK HÜKÜMET PROGRAMINI ELEŞTİRDİ ANKARA (A.A) - 13.07.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, 61. Hükümet Programını eleştirerek, ''Bu Hükümet Programı, AKP'nin çıraklık döneminin devam ettiğini göstermektedir'' dedi. Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ekonomik gelişmeler ile 61. Hükümet Programının ekonomi bölümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Program incelendiğinde dokuz yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarı değilmiş gibi bir izlenimin ortaya çıktığını ileri süren Öztrak, ''hükümetin, ekonomi alanındaki sorunları yeni keşfettiğini'' söyledi. AK Parti'nin istihdamın önemini yeni hatırladığını, istihdamın temel öncelik haline getirilmesini olumlu bulduklarını belirten Öztrak, ancak iktidarın dokuz yıldır istihdam sorununa kalıcı çözümler üretememiş olmasını da eleştirdi. Hükümet programının iktidarın, perakende sektöründe herhangi bir düzenlemeye gitmeyeceğini ortaya koyduğunu, küçük esnafın yaşadığı sıkıntıların artarak süreceğinin görüldüğünü kaydeden Öztrak, CHP'nin küçük esnafın korunmasına yönelik yasal düzenlemeleri 24. yasama döneminde mutlaka TBMM gündemine taşıyacağını vurguladı. Hükümet programında, sorunlara yönelik teşhislerde çelişki ve hatalar olduğunu ileri süren Öztrak, AK Parti tarafından ortaya konulan ekonomik verileri ilişkin rakamların da yaşanan sıkıntıları açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Öztrak, Türkiye'nin rekabet gücünün dokuz yıldır izlenen yanlış politikalar sonucunda eridiğini, Hükümetin 2003-2010 dönemine ilişkin değerlendirmelerinin de doğru olmadığını iddia etti. Ekonomide ciddi kırılganlıklar yaşandığını, Hükümetin ise bunları farkında olmadığını ileri süren Öztrak, cari açıktaki artışa, faizlerdeki yükselmeye dikkati çekti. -''EKONOMİ LASTİK TOP GİBİ''- Öztrak, ''AKP, krizden en hızlı çıkan ülke olmamızla övünmektedir ancak küresel krizde en hızlı daralan ülkelerden biri olduğumuz gerçeği unutulmaktadır. Ekonomi, lastik top gibi yere ne kadar sert çarparsa o kadar hızla çıkar. Bu gerçek bize başarı diye anlatılmaktadır. Krizde acı çeken vatandaşlar yok sayılmaktadır'' diye konuştu. Öztrak, AK Parti'nin, CHP'nin milletvekili genel seçimleri öncesi ortaya koyduğu ''Aile Sigortası'' uygulamasının eleştirdiğini ancak bu uygulamayı şimdi adını değiştirerek Hükümet programına koyduğunu söyledi. AK Parti iktidarının ''ekonomiyi darmadağın ettiğini'' ifade eden Öztrak, şöyle konuştu: ''Bu hükümet programı, maalesef AKP'nin çıraklık döneminin devam ettiğini göstermektedir. Türkiye'nin mevcut durumuna ilişkin yetersiz tespitler yapılmaktadır. Dolayısıyla programın ortaya koyduğu tespitler de yetersizdir ve ortaya 'cek', 'cak'dan başka bir vizyon konulmamaktadır. Önümüzdeki dönemde CHP olarak en etkili şekilde Mecliste olacağız. Bu programdan dolayı anamuhalefete çok önemli görevler düşeceğini düşünüyoruz. Hiç kimse şüphe etmesin, dört yıl boyunca bu Hükümetin uyguladığı yanlış politikaların karşısında olacağız. Buna karşın eksiklerini gideren, doğrularını destekleyen de biz olacağız.''