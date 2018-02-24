CHP'li Öztrak: Cumhur ittifakından kaybımız olmaz

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, \'Cumhur\' ittifakı\'ndan herhangi bir kayıpları olmayacağını belirterek, \"Biz onların yaptığı bir ittifaktan bahsetmemekle birlikte, bozulan demokratik standartların ileri seviyelere götürülmesi bakımından prensipler üzerinde referandumda hayır diyen aktörlerin bir araya gelebileceğini düşünüyorum\" dedi.

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, partisinin Tekirdağ il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Mustafa Kemal Atatürk\'ün direktifleriyle kurularak 1926\'da üretime başlayan Alpullu Şeker Fabrikası\'nın şeker fabrikaları özelleştirme kapsamından çıkarılması gerektiğini belirten Öztrak, \"Alpullu Şeker Fabrikası, bölgemiz ve ülkemiz için çok önemli. 1925 yılında Uşak\'tan sonra kurulan Alpullu Şeker Fabrikası ve tüm şeker fabrikaları Mustafa Kemal Atatürk\'ün cumhuriyetin modernleşmesinin en önemli araçlarındandır. Dolayısıyla satılmaması lazım ve bölgemizdeki Alpullu Şeker Fabrikası\'na sahip çıkmamız lazım\" dedi.

\'CHP\'NİN İKTİDAR OLACAĞINA İNANIYORUM\'

Tekirdağ\'da milletvekili ve belediye seçimlerinde partisinin önde çıkacağını, Türkiye genelinde de iktidar olacaklarını anlatan Öztrak, \"Ben geçirdiğimiz kongreler sürecinde örgütümün çalışmalarını gördüm. Kurultaya giden süreçte ve kurultay sonrasından örgütümün çalışmalarını gördüm. Bu örgütle biz Tekirdağ\'da hem milletvekili seçimlerinde hem de belediye başkanlığı seçiminde önde çıkacağız. Türkiye\'de de önde çıkarız. Önümüze koyacağımız önemli ekonomi ve sosyal politikalarla birlikte parlamenter rejime sahip çıkarak, demokrasiye sahip çıkarak Türkiye\'de Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olacağına inanıyorum\" dedi.

\'CUMHUR İTTİFAKI\'NDAN HER HANGİ BİR KAYBIMIZ OLMAZ\'

CHP\'nin \'Cumhur İttifakı\'na karşı tutumunun belli olduğunu söyleyen Öztrak, \"Cumhur İttifakı\'ndan her hangi bir kaybımız olmaz. Biz onların yaptığı bir ittifaktan bahsetmemekle birlikte, bozulan demokratik standartların ileri seviyelere götürülmesi bakımından prensipler üzerinde referandumda hayır diyen aktörlerin bir araya gelebileceğini düşünüyorum. Ortada kurtarılması gereken Türk demokrasisi var. O modeller içerisinde hangi modeller arasında bir arada olunur zamanda var bunlar değerlendirilir. Demokrasi için mücadele etmiş olan çeşitli unsurların Saadet Partisi, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi gibi unsurların Türk demokrasisinin yok olmasına göz yumacağını beklemek yanlış olur\" dedi.

FOTOĞRAFLI