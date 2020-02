CHP'li Öztrak: Bunlar milletten koptu ve vatandaşın halini görmez oldular

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti iktidarını eleştirerek, \'\'Bunlar milletten koptu. Saraylarına kuruldular, vatandaşın halini nicedir görmez oldular. Milletten o kadar uzaktalar ki dürbünle baksalar yine milletin halini görmüyorlar. Millet de derdini bunlara anlatmak için sesini bir türlü duyuramıyor. Bir kriz yönetilirken adil olmak zorundasınız. \'Hep bana hep bana\' diyerek krizi yönetemezsiniz\'\' dedi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında partinin genel merkezinde toplandı. Toplantı bittikten sonra, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'ın yazar Kadir Mısıroğlu\'nu ziyaretini eleştirerek, \"Diyanet İşleri Başkanı, fesli Kadir\'i ziyarete koştu. Bu ziyaretinden fotoğraflarını da tam da 10 Kasım\'da basına servis ettirdi. Bu ziyaret basit bir hasta ziyareti olarak kabul edilemez. Burada açık bir mesaj, açık bir meydan okuma vardır. Burada kutuplaştırma vardır. Bu zat yaptığının sorumluluğunu alıp görevinden bir an önce istifa etmelidir\'\' diye konuştu.



\'BUNLAR MİLLETTEN KOPTU\'

AK Parti iktidarını eleştirerek sözlerini sürdüren Öztırak, \"Bunlar milletten koptu ve saraylarına kuruldular. Vatandaşın halini nicedir görmez oldular. Milletten o kadar uzaktalar ki dürbünle baksalar yine milletin halini görmüyorlar. Millet de derdini bunlara anlatmak için sesini bir türlü duyuramıyor. Bir kriz yönetilirken adil olmak zorundasınız. \'Hep bana hep bana\' diyerek krizi yönetemezsiniz\" dedi. Faik Öztrak, eleştirilerine şöyle devam etti:

\"AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçenlerde çıktı, dedi ki \'Et fiyatı, refah arttığı için arttı\'. Böyle açıklamalar yaparlarsa ben de şunu diyorum; Siz galiba efuliyi fazla kaçırdınız. Ama bu lafı söylemek için efuliden, smoothie\'den çok fazlası daha gerekiyor. Bu kadarı milletle açık açık alay etmektir. AK Parti Genel Başkanı bunları söyleyince gazeteci azarlayarak meşhur olan atama Tarım Bakanı da çıkmış \'Aslında tercihlerimizi biraz balık ve tavuk yönünde kullanırsak hiçbir sıkıntı olmaz\' diyebiliyor. Bu beyler nerede yaşıyor? Bu ülkede 2017 yılında 27 milyon vatandaşımız bir kap et yemeğini doğru düzgün masasına koyamıyor. Millet eti bayramdan bayrama görür oldu. Millet kendinden bu kadar kopanlara mutlaka dersini verecektir. Yaklaşan yerel seçimler atama Bakan\'ın söylediği gibi milletin tercihini farklı yönde kullanacağı bir seçim olacak.\"



\'1970\'LERDE GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARALAR KARŞIMIZA ÇIKIYOR\'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak\'ın \"Türkiye\'ye ekonomik saldırı oldu ama Türkiye bunu 2 ayda püskürttü\" sözlerini de eleştiren Öztrak, \"Son 2 ayda neyi doğru düzgün yaptınız da bu saldırı püskürtüldü? ABD\'ye boyun eğip, rahibi 24 saatte Amerika\'daki Oval Ofis\'e göndermek, zabıtayla fiyat kontrol etmek, esnafları indirime zorlamak, TÜİK ve Sayıştay Başkan Yardımcılarını görevden almakla bu krizin aşılamayacağını artık Sayın Bakan görmeli. Uluslararası Para Fonu diyor ki, \'Gelecek yıl Türkiye yüzde 0,4 ancak büyüyebilir\' diyor. 1\'in hatta yarımın bile altında. Buna karşılık bizim de üyesi olduğumuz Uluslararası Finans Enstitüsü, \'Türkiye önümüzdeki yıl yüzde 0,9 daralacak\' diyor. Avrupa Komisyonu da Türkiye\'nin gelecek yıl yüzde 1,5 daralacağını açıkladı. Bunlar artık ekonominin ani duruş noktasına geldiğini gösteriyor. Ama pembe hayallerle, pembe tablolarla ekonomi yönetimi \'Mart\'a kadar biz bu milleti uyutur muyuz\' diye bakıyor. İnsanlar borç batağında. Şehirde yaşayanlar artık mutfak masraflarıyla başa çıkamıyorlar. 1970\'lerde gördüğümüz manzaralar yeniden karşımıza çıkıyor\'\' diye konuştu.



\'FİYATLARI YAKINDAN TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ\'

Milletin mutfağındaki yangının çok daha fazla olduğunu belirten Öztrak, konuşmasına şöyle devam etti:

\'\'Kendimiz de fiyatlara baktık, STK\'ların yaptığı çalışmalardan da yararlandık. İstanbul\'da, Ankara\'da zincir marketlerde en çok kullanılan ürünlerin ortalama fiyatlarını çıkardık. Temmuz\'dan Ekim ayına giderken buğday unu fiyatları TÜİK\'e göre yüzde 17 artmış. Bizim yaptığımız çalışmada ise fiyat artışı yüzde 30\'un üzerinde. Bulgurun fiyatı yüzde 11 artmış. Bizim yaptığımız çalışmada ise raf fiyatındaki artış yüzde 28. TÜİK\'e göre beyaz peynirin fiyatı yüzde 14 artmış, bizim yaptığımız çalışmada ise fiyat artışı yüzde 25. Sivri biber yüzde 29 artmış, biz bakıyoruz yüzde 60 artmış. Bu fiyatları söyleme sebebim ise şu: Bu fiyatlar önümüzdeki dönem asgari ücretin, emekli maaşlarının belirlenmesi bakımından büyük önem taşıyor. Bu fiyatlar eğer vatandaşın gerçek durumunu yansıtmıyorsa yapılacak olan ayarlamalar da yetersiz kalacaktır. Bu nedenle fiyatları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Milletimizin gerçek gündemi budur. Ama Saray istiyor ki bunlar tartışılmasın, Andımız tartışılsın, ezan tartışılsın ama milletin ekmek kavgası görülmesin, konuşulmasın.\"



\'CHP\'NİN YÖNETİMDE OLDUĞU YERLERDE HUZUR VAR\'

Öztrak, İnsani Gelişme Vakfı tarafından Birleşmiş Milletler\'in kullandığı yöntem ile hazırlanan 186 ilçeyi kapsayan İnsani Gelişme Endeksi İlçeler raporuna göre, geçen yıl 18 olan en yüksek insani gelişmeye sahip ilçe sayısının bu yıl 30\'a çıktığını belirtti. Öztrak, \'\'Bu 30 ilçenin 20\'sinde CHP\'li belediyeler var. Yani insani gelişmişlikte birinci sıradaki her 3 ilçenin 2\'sinde CHP\'li belediyeler yönetimde. Hem birinci ligdeki ilçeler bakımından hem birinci lige çıkan ilçeler bazında CHP açık ara AK Parti\'nin önünde. Bu açıkça şunu gösteriyor; CHP\'nin yönetimde olduğu yerlerde huzur var, ekonomik güç var, hesap veren bir yönetim var\'\' dedi.



\'BİZ MUTABAKATI SANDIKTA SAĞLAYACAĞIZ\'

Bir gazetecinin \"Mansur Yavaş ile ilgili olarak Sayın Kılıçdaroğlu verdiği röportajda \'Düşlediğimiz Ankara\'yı hayata geçirecek birikime sahip\' ifadesini kullanıyor. Bunu Mansur Yavaş\'ın adaylığı daha da netleşti şeklinde yorumlamak doğru mudur? sorusuna Öztrak, \"İsim meselesi ve isimlerle ilgili değerlendirme yapmak tamamen parti meclisimizin sorumluluğundadır. Ancak en baştan beri dediğimiz bir şey var; Biz mutabakatı sandıkta sağlayacağız\" diye cevap verdi.

