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Politika

CHP’li Öztrak 'Başbakan, sermaye hareketlerine kontrol getirmeyi mi düşünüyor?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, döviz kurunda durdurulamayan yükseliş için Başbakan’ın sermaye hareketlerine kontrol getireceğini iddia etti

30 Ocak 2014 18:29

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Başbakan’ın faiz oranlarını düşük tutarken döviz kurunu kontrol altına almak istediğini öne sürdü. Öztrak, ekonomideki “imkansız üçlü” teorisine göre, sermaye hareketlerinin serbest olduğu ülkelerde bunun mümkün olmadığını hatırlatarak, Başbakan Erdoğan’a “Sermaye hareketlerine kontrol mü getireceksiniz?” diye sordu.

Faik Öztrak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, Başbakan’ın İran gezisi dönüşünde yaptığı açıklamalara değindi ve Başbakan’ın ekonomide almayı planladığı “alışılmışın dışında tedbirlerin” ne olduğunu sordu. Öztrak, Başbakan Erdoğan’a şu soruları yöneltti:

“Uzmanlık alanının ekonomi olduğunu söyleyen bir Başbakan olarak, faizi ve döviz kurlarını düşük tutacak ‘alışılmışın dışında’ ekonomi politikası öneriniz nedir? Döviz kurunu ve faiz oranlarını aynı anda kontrol edebilecek alışılmışın dışındaki adımlarınız sermaye hareketlerine sınırlama getirmeyi kapsıyor mu? Mevcut küresel iklimde, Türkiye’nin 2014 yılında yaklaşık 225 milyar dolar olan dış finansman ihtiyacını ‘yabancı sermaye hareketlerine kontrol uygulayarak’ karşılaması mümkün müdür?

 

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