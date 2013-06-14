CHP’li Öztrak: Başbakan Hübris Sendromu’na tutuldu

Hülya Karabağlı/ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Başbakan Erdoğan’ın “hübris sendromu ( kibir yüzünden gerçekleri görememe) tutulduğunu söyledi ve “ Bu sendrom İngiltere’de Thatcher’i de koltuğundan etmişti. Gelişmeler bize Başbakan’ın kendine ve millete yapacağı en büyük iyiliğin ‘erken bir yaz tatiline’ çıkması olduğunu gösteriyor. Aksi takdirde partisi Başbakan’ı zorunlu izne çıkarmalıdır” dedi.

CHP’de siyaset yapanların veya CHP’lilere hısım veya akraba iş adamlarının MİT tarafından fişlendiğine dair haberlere de değinen Öztrak, olayın siyasi olduğunu, adresin Başbakanlığı gösterdiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, TBMM’de yaptığı basın toplantısında, Gezi Parkı olaylarının ekonomik faturasını değerlendirdi. Başbakan’ın çıkan olayları kavrayamamasının ve milletle inatlaşmasının ekonomik faturasının büyük olduğunu, 31 Mayıs’tan 11 Haziran’a kadar borsadaki şirketlerin piyasa değerinin 38 milyar TL eridiğini belirten Öztrak, “Başbakan ne de olsa ‘Borsada param yok’ deyip, sebep olduğu kayıplara kayıtsız kalmasının gerekçesini açıkladı. Maliye Bakanı da 1,4 milyar dolar tutarında sıcak paranın geçtiğimiz hafta içinde Türkiye’yi terk ettiğini söyledi. Sadece 1,4 milyar dolarlık bir para çıkışı dolar kurunu 1,90’lara kadar taşıdı. Mayıs ayından bu yana çıkan para ise 8 milyar dolar” ifadelerini kullandı.

Vatandaşa maliyeti kişi başına 160 dolar

Hükümetin doların ateşini düşürmek için ilkin kamu kurumlarına döviz sattırdığını, ardından Merkez Bankası’nın doğrudan piyasaya girdiğini ve kamu eliyle 2 günde 500 milyon dolara yakın döviz satıldığını ifade eden Öztrak, Başbakan’ın 28 Mayıs’tan bu yana kurda yarattığı dalgalanmanın Türkiye’ye maliyetinin 22,7 milyar TL olduğunu kaydetti. “Başbakan’ın kibir ve inadının” her bir vatandaşın sırtına, iki haftada, 160 dolar ‘ilave yük’ getirdiğini söyleyen Öztrak, Başbakan’ın ekonomide yaşanan kayıpların sorumluluğunu “dış mihrakların” ve tarif edemediği bir “faiz lobisinin” üzerine atmaya çalıştığını belirtti. Öztrak, “Bakalım senaryoya yeni yardımcı oyuncular eklenecek mi?” diye sordu.

Faiz lobisiyle ‘sıkı fıkıymış’

Bu hafta içinde açıklanan, nisan ayı cari açık ve finansman verisinin, Başbakan’ın “faiz lobisi” dediği kesimlerle nasıl bir ittifak içinde olduğunu gösterdiğini belirtti. Öztrak, Nisan’da cari açığın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80 arttığını, aynı ay sadece Hazine’nin borçlanma kâğıdına gelen sıcak paranın 9 milyar doları bulduğunu anlattı. Bunun bir ayda, ülkeye bu kanaldan gelen en yüksek sıcak para olduğunu ifade eden Öztrak, “Yani daha geçtiğimiz Nisan ayına kadar Başbakan ve ‘şikâyet ettiği’ faiz lobisi oldukça ‘sıkı fıkı’ imiş” diye konuştu.