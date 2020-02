CHP'li Öztrak: AK Parti Genel Başkanı'nın talimatı sonrası sanatçılar adliyeye götürüldü

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında başlatılan soruşturmalarla ilgili \"AK Parti Genel Başkanı\'nın dün meydanlardan verdiği talimat sonrasında bugün sabah saatlerinde ülkenin en ünlü sanatçıları polis eşliğinde adliyeye götürüldü. Bu, yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümünün ne hale geldiğini açıkça gösteriyor\'\' dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, toplantı devam ederken, basın toplantısı düzenledi.

\'AKPINAR VE GEZEN\'İN SÖYLEMLERİNDE CUHURBAŞKANI\'NIN İSMİ GEÇMİYOR\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın hafta sonu yaptığı açıklamaları eleştiren, sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösteren

CHP\'li Öztrak, şunları söyledi:

\"Tek adam parti devleti projesinin uygulamaya konulduğu günden beri demokrasinin ve hukuk devletinin kalitesini gösteren tüm uluslararası karşılaştırmalarda kafa üstü çakılıyoruz. Milli gelirimiz her geçen gün eriyor ve bugün itibarıyla 10 yıl önceki seviyesine gerilemiş vaziyette. Vatandaşlar \'yarın\' endişesiyle artan işsizlikle de harap düşmüş vaziyette. Ülkeyi tam bir korku devleti haline getirdiler. Geçtiğimiz hafta Sayın Fatih Portakal\'ı hedef göstermişti, bu hafta da Sayın Akpınar ve Gezen, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın nefret dolu sözlerine hedef oldu. AK Parti Genel Başkanı\'nın dün meydanlarda verdiği talimat sonrasında bugün sabah saatlerinde ülkenin en ünlü sanatçıları polis eşliğinde adliyeye götürüldü. Bu, yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümünün ne hale geldiğini açıkça gösteriyor. CHP olarak her zaman seçimle gelenin seçimle gitmesinden yana olduk. Bunda en ufak bir tereddüt yok. Ancak Sayın Akpınar ve Gezen\'in ifadeleri demokrasiden uzaklaşılması halinde neler olabileceğine ilişkin genel doğruların söylenmesi niteliğindedir. Bu söylemde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ismi bile geçmiyor.\'\'

\'EY KILIÇDAROĞLU DEMEKLE MİLLETİMİZİN KARNI DOYMUYOR\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a yönelik eleştirilerini sürdüren Öztrak, \"Meydan meydan gezip, \'Ey Kılıçdaroğlu\' demesi ile maalesef milletimizin karnı doymuyor. Evlerimize ekmek girmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet ile uğraşmayı ve muhalefet eden herkesi içeri tıkmayı çalışmayı bıraksın. Saraylarında keyif çatarken unuttuğu milyonlarca işsizi, borç taksitini ödeyemeyen aileleri, siftah yapmadan dükkan kapatan esnafı, zarar ettiği için tarlasını ekmeyen çiftçileri bir hatırlasın\" dedi.

BÜTÇE ELEŞTİRİSİ

CHP\'li Öztrak, 2019 mali yılı bütçesini de eleştirerek, şunları söyledi:

\"Önümüzdeki yıl vatandaşlarımıza harcama yapılacak ödenekler bu yıla göre sadece yüzde 13 artmış. Buna karşılık faiz ödeneklerindeki artış yani milletin alın terinden alınacak vergilerden faizcilerin cebine konacak para ise yüzde 53,5 artmış. Yüzde 13 nerede yüzde 53,5 nerede? Görmezden gelerek, ekonomiye yapılan aspirin ve pansuman geçici tedavi yöntemleriyle bu işi çözmeleri mümkün değildir. Vatandaşın mutfağında işler her gün kötüye giderken bu \'cambaza bak\' siyasetinin işlemesi de mümkün değildir. Parti devletini kurmak için ömrü 100 yılı aşan parlamenter sistemi yıkıp, liyakatsiz kadrolar elinde 6 ay içinde devleti işlemez hale getirdiler. Şimdi bunun sorumluluğunu her zaman olduğu gibi iç ve dış mihraklara yıkmak istiyorlar. Önce \'bürokrasi\' dediler şimdi ise son günlerde moda \'Gezi Parkı eylemleri\' oldu. Gezi Parkı eylemleri ekonomiyi bozmuş. Dış güçlerin ekonomimize saldırı hikayeleri artık gerçeklerin üzerini örtemiyor. Bu ne kibirdir? Bir kere de çıkın \'Bugün bu noktaya bizim de yaptığımız hatalar sonucunda geldik\' deyin.\"

Gazetecilerden birinin \'\'Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP\'yi kastederek \'Tabanlarıyla zıt isimleri adayları yapıyorlar\' dedi. Bu sözleri nasıl değerlendirirsiniz?\'\' sorusuna Öztrak, \"Bu sözler AK Parti\'nin önümüzdeki yerel seçimleri kaybedeceğinin bugünden ilanıdır\'\' diye cevap verdi.



FOTOĞRAFLI