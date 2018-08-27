CHP'li Öztrak: Aflar son derece hassas konular, dikkatle izlenmesi lazım

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MHP\'nin af taslağına ilişkin, \"Ele almadık. Henüz ortada somut bir şey yok. İktidar partisinin yani çoğunluk partisinin de görüşünü açıklaması gerekiyor. Aflar son derece hassas konular. Şu dönemde dikkatle izlenmesi lazım af meselesinin\" dedi.

\'ENİS BERBEROĞLU\'NUN TUTUKLUĞU SEÇİLMİŞİN VE SEÇMENİN HAKKINA MÜDAHALEDİR\'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezinde MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Faik Öztrak, CHP\'li milletvekili Enis Berberoğlu\'nun bir bayramı daha tutuklu olarak geçirdiğini söyleyerek, \"Aslında Anayasamızın 83. maddesi son derece açık. Tekrar seçilen milletvekili için soruşturma ve kovuşturma Meclisin kararı ile olur. Seçilmiş milletvekilinin yasama faaliyetlerini yerine getirmesini engelleyecek hareketler halk iradesinin parlamentoya yansımasını önleyecektir. Yani özetle seçilmişin ve seçmenin hakkına müdahaledir Berberoğlu\'nun tutukluluğu. Meclis Başkanı ve AKP grubunun da karşı çıkmasının tam da zamanıdır. Yargıtay’ın uzunca süredir karar vermekte gecikmesi bundan sonra da Yargıtay’ın vesayet altında olacağının göstergesidir\" diye konuştu.

\'KİRİZİN İLK FATURASI EMEKLİLERE ÇIKTI\'

Faik Öztrak, bazı emeklilerin bayram öncesi maaşlarını erken alacak emekliler listesinde olmadıkları için eli boş döndüklerini belirterek, \"Pek çok emeklimiz bayram öncesi bankalara gittiklerinde kendilerinin maaşlarını erken alacak emekliler listesinde olmadığını gördüler. SGK emekli maaşını vermek yerine kısıtlı bir uygulamaya gitti. Krizin ilk faturası emeklilere çıktı. Bayramda sevinme imkanı bulamadılar. Torunlarına bayram harçlığını veremediler. Oysa daha dün iktidar ortağı ile birlikte Ahlat\'a Cumhurbaşkanı köşkü yapma kararı aldılar. 1071 metre kare mi olsun bunları tartışıyorlar. Eğer bu kadar paranız varsa neden bayramdan önce emeklilerin yüzünü güldürmediniz\" dedi.

\'BİR BASIN MENSUBUMUZ ARD ARDA ATILAN GAZLI MERMİLERLE YARALANDI\'

Faik Öztrak, Cumartesi Annelerinin 700’ncü oturumunda yapılan polis müdahalesini anımsatarak şöyle konuştu: \"Bu insanlar yakınlarının, çocuklarının kemiklerini arıyorlar. Onu bile bulmaya razılar. Bunların yaptığı toplantı polis saldırısına uğradı. Aslında bu bir müdahale değildi. Ne kayıp yakınları ne yoldan geçenler ne basın mensupları kaldı. Ayrım gözetilmeden insanlara saldırıldı. Bir basın mensubumuz da ard arda atılan gazlı mermilerle yaralandı. Bu yapılan, hakkın barışçıl bir şekilde aranması özgürlüğünün açıkça engellenmesidir. İktidar bunun terör örgütü yandaşlığı maskesini indirmek olduğunu söylüyor. Sayın bakana bir tavsiyede bulunayım, terör örgütü yandaşı mı arıyor? \'Öcalan Ortadoğu\'da Türkiye’nin önünü açıyor\'. Bu lafları kim etmiş. İçişleri Bakanına tavsiyem bu lafları edenleri bulsun o zaman kim terör örgütü yandaşlığı yapmış ortaya çıkacaktır. İktidarın annelerden dahi korkmaya başladığı, hukuksuzluğa başvurarak milleti sindirmeyi çalışacağının ipuçlarını veriyor.\"

\'BRUNSON KRİZİ BUGÜN ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU HALİN TEK SORUMLUSU DEĞİLDİR\'

Faik Öztrak, ekonomideki gelişmelere ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu: \"Vatandaşın alım gücü günden güne eriyor. Fındık taban fiyatı neden hala açıklanmıyor? Ekonomideki yavaşlama devam ediyor. Ekonomide öncelikli sorun iktidarın yanlış politikalarıdır. Dolar 6 TL oldu, ama ülkeyi yönetenler ‘doları tuttuk’ diye seviniyor. Bahçeli\'nin ucube tek adam rejimine yeşil ışık yaktığından itibaren Türk Lirası dolar karşısında yüzde 94 değer kaybetmiş. 24 puanı Brunson krizinden sonra gerçekleşmiş. Brunson krizi evet tetikleyicidir ama tek başına sebep değildir. Ama Brunson krizi bugün ülkenin içinde bulunduğu halin tek sorumlusu değildir. Trump\'ın haksız hukuksuz tek taraflı yaptırımları Türk Lirasındaki serbest düşüşün üçte birini dahi açıklayamamaktadır. Türkiye en ön sıralarda yer almaktadır parası değer kaybeden ülkeler arasında. Trump yönetimi yaptırımlarının arkasına sığınıp kimse kendini temize çıkaracağını sanmasın.\"

\'AFLAR SON DERECE HASSAS KONULAR, DİKKATLE İZLENMESİ LAZIM\'

Faik Öztrak, MHP\'nin af taslağına ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı: \"Ele almadık. Henüz ortada somut bir şey yok. İktidar partisinin yani çoğunluk partisinin de görüşünü açıklaması gerekiyor. Aflar son derece hassas konular. Şu dönemde dikkatle izlenmesi lazım af meselesinin. Gerçekten kader mahkumları affolunacak mı yoksa 17-25 Aralık’a kadar uzanan o dönemle suçlananlara belli bir rahatlık paketi mi gündeme gelecek bunları görmek istiyoruz. Kim kimi kullanıyor ne oluyor ne bitiyor, burada iktidarında bu paket karşısındaki tavrını gördükten sonra bunun konuşulmasının daha doğru olacağına inanıyorum.\"

\'ANNELERİ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLARAK SUÇLAMAK YAPILACAK EN SON ŞEYDİR\'

Faik Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun Cumartesi Annelerine ilişkin yaptığı açıklamanın anımsatılması üzerine şunları kaydetti: \"Devletin görevi öldürülen bu insanların kimler tarafından öldürüldüğünün bulunması, bunları bulmak tespit etmek. Bu anneleri siz terör örgütü mensubu olmakla suçlarsanız bu yapılacak en son şeydir. Kim öldürülüyorsa bunları bulmak tespit etmektir devletin görevi. Onlar öldürüyorsa çocuğunu bunlar öldürdü cesedi de burada diyebilmektir. Terör örgütüne yakın olmakla suçlayacaksanız sarayda, sarayın çevresinde bulunan insanların bir takım demeçleri var.\"

\'EN ÇOK BELEDİYE BAŞKANINI ÇIKARMAK HEDEFİMİZ\'

Faik Öztrak, yerel seçimlerde HDP ile ittifakın söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine \"Bu konular gündemimizde yok. 1398 belediye var. Bunları izlemeye aldık. En iyisini bulmak ve en iyisiyle en çok belediye başkanını çıkarmak hedefimiz\" dedi.

\'KURULTAY TARTIŞMALARI MYK GÜNDEMİNDE YOK\'

Faik Öztrak, 9 Eylül Grubunun kurultay çağrısının hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı: \"Bizim gündemimizde devlette yaşanan yeniden yapılanmayı takip etmek ve yerel yönetim seçimleri var. Yerel yönetim seçimlerinin tek adam rejiminin durdurulabileceği önemli nokta olduğunu düşünüyoruz. Kurultay tartışmaları MYK gündeminde yok.\"

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Nursima KESKİN/ANKARA ,(DHA)