CHP'li Özkoç: Yönetim kurulumuz Yılmaz'ın konuşmasını da görüşecektir  

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında partisinin 2 milletvekilinin grup disiplinine sevk edildiğini söyledi. Engin Özkoç, disiplin olayının her partide yaşanabilecek bur durum olduğunu kaydederek, \"Disiplin kurulu, kınama, üyelikten ihraç, uyarı gibi cezalar verebiliyor, bunu önceden kimsenin bilmesi mümkün değildir. Milletvekilleri, parti programımız, seçim bildirgemiz, yetkili organlarımızın aksine tutum sergileyemezler. CHP kimliğini taşıdığı sürece parti programına bağlı kalmaları gerekir parti disiplinidir. Milletimizin yargılarını küçümseyen bir anlayışla konuşamaz, partimizin kurumsal kimliğini küçük düşüren bir davranış içinde olamazlar. Öztürk Bey, disipline sevk edilmesine neden olan konuşması gibi bir konuşma yaptı, bu MYK’da yer almamasının yarattığı ruh hali maalesef üzüntü vericidir. MYK tarafından da değerlendirilecektir. Disiplin Kurulu kararı vardı, yönetim kurulumuz yaptığı konuşmayla ilgili ek belge düzenleyerek bunu da görüşecektir. Disiplin Kurulu her iki konuyu da görüşecek karar mekanizması devreye girecek\" diye konuştu.



\'İZİN DEĞİL BİLGİ VERMELERİNİ İSTİYORUZ\'

Engin Özkoç, milletvekillerinden televizyon programı öncesinde kendilerinden izin istemelerini değil, bilgi vermelerini istediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

\"Milletvekillerimizin televizyon ve basın toplantılarıyla ilgili grup başkanvekilleriyle bilgi vermelerini istiyoruz. İzin almalarını değil, milletvekillerimizle ilgili disipline uymaları gereken konuları hatırlatıyoruz. Konuşma üslubumuz, sıradan bir insanın kullandığı konuşmayla milletimizin evine kadar girip izlemesinden rahatsız olacakları tutum sergilemek kimsenin hakkı değil. Konunun ehemmiyetine uygun, belgelendirmesi gereken konu vardır, TV programına çıkıyorsun, bu konuda bilgin olsun diyoruz. Zaman zaman eksiklerimiz oluyor, en hazır şekilde çıkmamız lazım.\"



\'GENEL BAŞKANLIK ADAYLIĞINI BUGÜN ÖĞRENDİK\'

Engin Özkoç, Öztürk Yılmaz\'ın genel başkanlığa adaylığını yeni öğrendiklerini belirterek şöyle devam etti:

\"Genel başkanlık adaylığını kendisinden öğrendik, bugün öğrendik ve bilgimiz yoktu. Öztürk Bey ile normal iki milletvekili gibi hiçbir tartışmamızı hatırlamıyorum. Bana karşı en ufak laf satışını hatırlamıyorum. Grup yönetimimiz tekrar toplanacak, gerekirse MYK\'da bilgilendirilecek. Disiplin süreci öncesinde süreci etkileyecek yorumda bulunmak istemem. Genel başkana karşı uygun düşmemiştir konuşması, disiplin kurulu bunu değerlendirecektir. 15 günlük süreç var. TV ile ilgili disiplinde 7 günlük süreç vardır, ona göre karar alacaktır. Üyeliği düşebilir.\"



