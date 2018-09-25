CHP'li Özkoç: Birisi yolsuzluğun önünü açmak istiyor, birisi de çeteciliğin

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP\'nin af teklifine ilişkin, \"Ciddi bir şeyi önümüze getirin değerlendirelim. Birisi yolsuzluğun önünü açmak istiyor, birisi de çeteciliğin. Kader kurbanı olanlar da bu tartışmada güme gidiyor. Uyuşturucunun önünü kesmeyen bu iktidar. Daha ne bekliyorsunuz elbette bu iktidar salacak. Sahibi kendileri\" dedi.



\'ERDİN BİRCAN\'IN DURUMU ÇOK CİDDİ\'

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Engin Özkoç, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan\'ın hayatını kaybettiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, \"Ailemiz ve partimiz tarafından herhangi bir açıklama yapılmamasına rağmen vefat ettiği haberleri duyulur oldu. Sayın Erdin Bircan\'ın durumu çok ciddidir. Şu anda müşahede altındadır. Doktorların hayatıyla ilgili herhangi bir açıklaması yoktur. Ailesi ve doktorlarıyla ve CHP olarak biz de durumuyla yakından ilgileniyoruz. Biz de basın mensuplarından ailesinden herhangi bir açıklama gelmediği müddetçe diğer açıklamaları ciddiye almamanızı temenni ediyoruz. Bu konudaki hassasiyetinizi rica ediyorum\" dedi.



\'BİRİSİ YOLSUZLUĞUN ÖNÜNÜ AÇMAK İSTİYOR BİRİSİ DE ÇETECİLİĞİN\'

Engin Özkoç, MHP ve AK Parti arasında bir görüşmenin olacağının anımsatılması üzerine şunları söyledi:

\"İktidar partisinin büyük ortağı ne yapıyorsa onun destekçisi ve bütün bu olumsuzlukların ortağı olmayı kabul eden siyasi parti aynı şeyi yapıyor. Türkiye\'de bu kadar insanımız acı ve sefalet halindeyken MHP, insanlarımızı soyarak çocuklarımızı öldürerek ve artık çeteciliği dünya çapında tescillenmiş insanların sonlarının ne olacağını kaygısını taşımaktan vazgeçmesi gerekiyor. Muhalefetteki bir siyasi parti önce kendi ülkesinde olan intiharların nedenini araştırması gerekir. Türkiye\'den olan beyin göçünün nedenlerini araştırması gerekir. Türkiye\'yi terk eden iş dünyasının neden terk ettiğini araştırması gerekir. Yoksul halkımızın sesi olması gerekir. Yoksa mahkumiyeti kesinleşmiş insanların Türkiye\'nin bir numaralı sorunuymuş gibi ne yaparsak yapalım ama onlara bir çare arayalım anlayışında böyle bir dönemde bunu tutuyor olması anlaşılır değildir. CHP her konuda olduğu gibi grup başkanvekilleriyle bu konuyu değerlendirecek. AK Parti, MHP desteği olmasa mecliste çoğunluğu ve aslında iktidarı da kaybeden bir siyasi partidir. Halkımızla dalga geçerek psikolojik diyorlar, ya kendilerinin bozuk psikolojileriyle ülkeyi yönetmeye çalışmalarına destek olmak, ittifak yapmak bizim değil milletimizin değerlendireceğiz. Milletimizin CHP\'nin yaptığı muhalefet anlayışının arkasında dimdik durursa bu acılar son bulacak. Ciddi bir şeyi önümüze getirin değerlendirelim. Birisi yolsuzluğun önünü açmak istiyor birisi de çeteciliğin. Kader kurbanı olanlar da bu tartışmada güme gidiyor. Uyuşturucunun önünü kesmeyen bu iktidar. Daha ne bekliyorsunuz elbette bu iktidar salacak. Sahibi kendileri.\"



\'TÜRKİYE\'DE KARANLIK PERDE ARKASI KARARLAR ALINIYOR\'

Engin Özkoç, Enis Berberoğlu kararının anımsatılması üzerine şöyle dedi:

\"Türkiye\'de karanlık, perde arkası kararlar alınıyor. Enis Berberoğlu ile ilgili tamamen ucube bir karar alıyorsunuz. Serbest bırakmak için değil serbest bıraktık demek için onun bütün yetkilerini elinden alınabilecek bir karar alıyorsunuz. Devlet sırrı değildir bunlar. Devlet sırrı olmaktan çıkmış bilgiler üzerinden yargılanarak vatan hainiymiş gibi milletvekilliği düşürülüp tekrar cezaevine girmesinin sopasını elinde tutan bir yargı kararı olmuştur.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Engin Özkoç açıklaması

Haber-Kamera: Nursima KESKİN- Kaan ULU / ANKARA ,(DHA)