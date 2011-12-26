CHP’li Özkes: Suriye ile savaş caiz değil





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Bu geçici dünyada bir gün kendisine de "er kişi niyetine' denileceğini düşünerek, imam hatip lisesi mezunu Sayın Başbakan derhal BOP Eş başkanlığını bırakmalı ve Yahudi Üstün Cesaret Ödülünü geri vermelidir” dedi.



“İslam ülkelerinin her biri ayrı bir ülkedir. Sayın Başbakan da İslam dünyasının halifesi değildir” diyen Özkes, ayetlerden göndermede bulunduğu Suriye için, “Kuran'daki savaş ve barış ayetleri incelendiğinde Suriye ile savaşın asla caiz olmadığı görülecektir.” Özkes’in ayetlerden alıntı yaptığı yazılı açıklaması şöyle:

Irak fiilne üçe bölündü



Dış güçler adalet, eşitlik ve özgürlük getirmek iddiasıyla Irak’ı işgal etmişler ve orada kimyasal silahlar olduğunu söylemişlerdi. Kimyasal silah yalanı gün gibi ortaya çıktı. Irak’ta bugün adalet, eşitlik ve özgürlük sağlanamadığı gibi milyonlarca insan canından oldu. Kadınlar dul kaldı ve çoğu işgal ordularının tecavüzüne maruz kaldı. Irak fiilen üçe bölündü…



Şimdi ise Sayın Başbakan’ın Suriye ile savaş çıkarma çabaları, Türk ordusunu Suriye üzerine saldırtma tavırları gözlenmektedir. Gerekçe olarak, zulümlerin, haksızlıkların ve kanların dökülmesinin durdurulması gösterilmektedir.



İslam ülkelerinin her biri ayrı bir ülkedir. Sayın Başbakan da İslam dünyasının halifesi değildir. Sayın Başbakan önce ülkemizde barışı, adaleti, eşitliği, özgürlüğü ve hakça paylaşımı sağlamalıdır. Sayın Başbakan önce, şiddet ve terörün kol gezdiği, insan haklarının yerlerde süründüğü Türkiye’de akan kanı, adaletsizliği, yolsuzluğu, hırsızlığı ve yoksulluğu gidermelidir.

Suriye ile savaş caiz değil



Kuran’daki savaş ve barış ayetleri incelendiğinde Suriye ile savaşın asla caiz olmadığı görülecektir.



Adı “barış” anlamındaki “İslam” olan dinimiz, sulhun (barışın) daima hayırlı olduğunu vurgular (4/Nisa, 128), “Ey iman edenler! Hep birden barışa giriniz” (2 / Bakara, 208), “Birbirinizle dövüşüp çekişmeyiniz, aksi halde felç olursunuz, gücünüz, kuvvetiniz yok olur” (8 / Enfal, 46), “Müminler ancak kardeştir, kardeşlerinizin arasını düzeltiniz” (49 / Hucurat, 10) buyurur.



Komşuluk, dini, kültürel, siyasi, sosyal ve ticari ilişkiler dikkate alındığında Suriye’ye savaş açmak büyük bir vebaldir. Dış güçler istiyor diye keyfi olarak savaş açılması halinde, can ve mal kaybının vebali Sayın Başbakan’ın ve destekçilerinin boynunda olur.





‘Er kişi niyetine'



Sayın Başbakan’ın BOP Eşbaşkanlığı döneminde İsrail’in düşmanı olduğu Muammer Kaddafi bertaraf edildi. Şimdi sıra İsrail’in düşmanı olduğu Suriye’de, sonra da İran’da mı? İran’dan İsrail’e vurması muhtemel füzeleri imha edecek olan Füze Kalkanının Malatya-Kürecik’e kurulmasının başka izahı var mıdır?

İsrail’in düşman olduğuna Sayın Başbakan da düşman olmuyor mu?

Dış güçlerin Irak işgaliyle başlayan süreç; Arzı Mev’ud denilen bölgenin İsrail’in güdümüne verilmesidir, diğer deyimle Büyük Ortadoğu Projesidir.

Artık dış güçler kendi askeri güçleriyle değil, doğrudan Türkiye gücüyle Suriye’nin işgalini istiyor. Çok geç olmadan Sayın Başbakan böyle bir taşeronluğa boyun eğmemelidir.

Bu geçici dünyada bir gün kendisine de “er kişi niyetine” denileceğini düşünerek, İmam Hatip Lisesi mezunu Sayın Başbakan derhal BOP Eşbaşkanlığını bırakmalı ve Yahudi Üstün Cesaret Ödülünü geri vermelidir.