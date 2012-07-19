T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Özkes: CHP, müftüleri kabullendi

Blok listenin uygulandığı kurultayda da delegenin kendisine yüksek oyla destek verdiğini anlatan Özkes’e göre, çarşaf listeden çıkmak daha farklı bir duygu

19 Temmuz 2012 15:17

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

 

CHP’nin 34. Olağan Kurultayı’nda çarşaf listeden delege desteğini alarak yeniden Parti Meclisi’ne (PM) giren eski müftü milletvekili İhsan Özkes, “Bu CHP’lilerin müftüleri kabullendiğinin resmidir” dedi.

CHP’nin dikkatli, gözleyen, denetleyen ve tekdir eden bir örgütü olduğunu söyleyen Özkes, “Ben emekli bir müftüyüm. Ama CHP emekli bir müftüsüne 9. sırada oy veriyor. CHP, bu işte” dedi.

SHP döneminde yine müftü olan Gani Aşık’ın parti yönetimine girdiğini hatırlatan Özkes, “Zaten CHP böyle. Başka müftüler de bu partide görev yapmış. Bizim, müftülere kapımız açık” dedi.

Blok listenin uygulandığı kurultayda da delegenin kendisine yüksek oyla destek verdiğini anlatan Özkes’e göre, çarşaf listeden çıkmak daha farklı bir duygu. 


‘Kedi ve köpeklere bir kap su’


Özkes, siyasetin yanında, aşırı sıcaklar nedeniyle çok yakından takip ettiği sokak hayvanlarının durumunu da gündeme getirdi. Yarın başlayacak Ramazan ayında insanların daha duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulunan Özkes şöyle konuştu:

“Kedilere ve köpeklerin bu sıcaklarda su içmeleri gerekiyor. Su bulmaları zor. Bu nedenle,  özellikle esnafın, vatandaşların bir kap su koymalarını rica ediyorum. Bu hayvanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak bizim elimizde. Bir pet şişesi, bir kap su, hayat kurtarmaktır. Bu hayvanlarımız, barsak hastalıklarından ölüyorlar.  Bu nedenle su içmeleri gerekiyor” dedi.

ETİKETLER

ihsan özkeschpparti meclisimüftükediköpeksu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24