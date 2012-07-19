CHP'li Özkes: CHP, müftüleri kabullendi

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

CHP’nin 34. Olağan Kurultayı’nda çarşaf listeden delege desteğini alarak yeniden Parti Meclisi’ne (PM) giren eski müftü milletvekili İhsan Özkes, “Bu CHP’lilerin müftüleri kabullendiğinin resmidir” dedi.

CHP’nin dikkatli, gözleyen, denetleyen ve tekdir eden bir örgütü olduğunu söyleyen Özkes, “Ben emekli bir müftüyüm. Ama CHP emekli bir müftüsüne 9. sırada oy veriyor. CHP, bu işte” dedi.

SHP döneminde yine müftü olan Gani Aşık’ın parti yönetimine girdiğini hatırlatan Özkes, “Zaten CHP böyle. Başka müftüler de bu partide görev yapmış. Bizim, müftülere kapımız açık” dedi.

Blok listenin uygulandığı kurultayda da delegenin kendisine yüksek oyla destek verdiğini anlatan Özkes’e göre, çarşaf listeden çıkmak daha farklı bir duygu.



‘Kedi ve köpeklere bir kap su’



Özkes, siyasetin yanında, aşırı sıcaklar nedeniyle çok yakından takip ettiği sokak hayvanlarının durumunu da gündeme getirdi. Yarın başlayacak Ramazan ayında insanların daha duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulunan Özkes şöyle konuştu:

“Kedilere ve köpeklerin bu sıcaklarda su içmeleri gerekiyor. Su bulmaları zor. Bu nedenle, özellikle esnafın, vatandaşların bir kap su koymalarını rica ediyorum. Bu hayvanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak bizim elimizde. Bir pet şişesi, bir kap su, hayat kurtarmaktır. Bu hayvanlarımız, barsak hastalıklarından ölüyorlar. Bu nedenle su içmeleri gerekiyor” dedi.