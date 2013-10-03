CHP’li ilahiyatçı İhsan Özkes: Camide AKP bayraklarının işi ne?

T24/ ANKARA

İlahiyatçı CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 28 Eylül 2013 tarihinde Denizli’de gerçekleştirdiği mitingin ardından, Çınar İlçesi’ndeki Yeni Camii’nin bahçesine ve ikinci katının penceresine AKP bayraklarının asılmasını Meclis gündemine getirdi. Özkes, Başbakan Erdoğan’a, “Yeni Camii’nin penceresine ve bahçesine AKP bayraklarının asılmasıyla, yüce dinimiz, siyasete alet edilmiş olmuyor mu?” diye sordu.

Özkes’in soru önergesi şöyle:

"Başbakan Erdoğan’ın, 28 Eylül 2013 tarihinde Denizli’de gerçekleştirdiği mitingin ardından, Çınar İlçesi’nde bulunan Yeni Camii’nin bahçesine ve ikinci katının penceresine AKP bayraklarının asıldığı belirlenmiştir."

"Aynı camide 2010 yılında, Başbakan Erdoğan’ın pankartları asılmış, vatandaşların tepkisi üzerine bu pankartlar caminin bahçesinden kaldırılmıştı. Yeni Camii’nin penceresine ve bahçesine AKP bayraklarının asılmasıyla, yüce dinimiz, siyasete alet edilmiş olmuyor mu?"

"Yeni Camii’nin bahçesine ve penceresine AKP bayrağını kimler asmıştır? Parti propagandası için, kutsal bir mekanı kullanmaktan çekinmeyen bu kişiler ile ilgili herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır?"