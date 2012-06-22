CHP'li Özkes: AKP'nin 'mahalle baskısını' Meclis'te bizzat yaşıyorum

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın dini bilgisini her zeminde yetersiz bulduğuna dikkat çeken CHP’nin müftü milletvekili İhsan Özkes, “Meclis’te AKP’nin mahalle baskısını bizzat yaşıyorum” dedi. “Ellerinde gelse genel kurulda konuşturmayacaklar” diyen Özkes, Meclis mescidinde durumun farklı olmadığını söyledi. 4+4+4 oylamasın safra kesesi ameliyatı yüzünden katılamadığını anlatan Özkes, “Katılsan ne yapacaktın diye soruyorlar. Ben de AKP’nin oyununa gelmezdim yanıtı veriyorum. Yandaşa peşkeş çekebilmek için Kuran maddesine getirdiler. O zaman da Kuran karşıtı göstermeye kalkıştılar. Bu baskının daniskasıdır” diye konuştu.

Özkes, T24’ün, ‘mahalle baskısına’ yönelik sorularını yanıtladı:

NAMAZ KILIYORUZ SELAM BİLE VERMİYORLAR: Türkiye’de mahalle baskısı hep olmuştur. Ama AKP döneminde daha da belirgin hale gelmiştir. Ben kendimden biliyorum. CHP’nin emekli müftü milletvekili olarak görev yapıyorum. Memleketime, milletime faydalı olmaya çalıyorum. Bu, baskıyı bizzat biliyorum. Genel Kurul’da genel kurula konuşmaya istediğimde bir bakıyorsunuz belli olunca kürsüye giderken laf atmalar başlıyor. Ellerinden gelse beni kürsüde konuşturmamaya çalışacaklar. Burada, mescidde namaz kılıyoruz. Selam bile vermiyor bazıları. Kaşı ve gözüyle işaret ediyorlar.

SANKİ BEN BAŞKA DÜNYADAN GELMİŞİM: Sanki ben başka bir dünyadan gelmişim. Başka inançtayım. Ötekileştirme, ayrıştırma, dışlama tavırlarını hep yaşıyorum. 4+4+4’de yaşadım bunu. Safra kekesinden ameliyat olmuştum. 15 gün kadar raporluydum. Kuran’la ilgili madde oylamasında yoktum. O çevreden bir gazete manşet yaptı. ‘CHP’nin imamı, müftüsü Kuran’a karşı’ diye. Oysa o oylamada başbakan yoktu. 60 kadar AKP milletvekili yoktu. Bakanlar Kurulu’nun büyük bir çoğunluğu yoktu.



25 MİLYAR DOLARA YAKIN HARCAMA DENETİM DIŞI: Kuran’a hizmet eden, yıllarca müftülük yapmış, Kuran okutmuş, öğretmiş, hafızlık yapmış bur müftüyüm. Beni, Kuran’a karşı gösterdiler. Sonra, ameliyat ortaya çıkınca, ‘Oylamada bulunsan ne yapacaksın’ dediler. Ben de, “AKP’nin oyununa gelmezdim’ dedim. Bu, düzenlemeyle 2030 yılına kadar ki harcamalar, kamu İhale Kurumu kapsamından çıkarıldı. Yaklaşık 25 milyar dolar civarında harcaması denetim dışı bıraktılar. Buna karşı olanı da Kuran’a karşı geliyor diye gösterdiler. Bu baskının daniskasıdır.