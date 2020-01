CHP'li Özkan: Fakıbaba Aydın'a gelsin, ucuz et nasıl satılıyor öğrensin

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- CHP İzmir milletvekilleri Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'nu ziyaret etti. Tarım Bakanı Fakıbaba\'ya seslenen Özkan, \"Gelsin ucuz et nasıl satılıyormuş Aydın\'da sorsun, öğrensin\" dedi.

CHP İzmir milletvekilleri Mustafa Balbay ile Tuncay Özkan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu\'nu makamında ziyaret etti. Özkan ve Balbay\'ı; CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Özlem Çerçioğlu ve İl Başkanı Bayram İnci karşıladı. Mustafa Balbay ziyaretin özel bir nedeni olmadığını Nazilli\'deki annesinin elini öpmeye giderken Aydın\'a uğradıklarını söyledi. CHP\'li Milletvekili Özkan, yarın Aydın\'a gelecek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'ya seslenerek, \"Onlar öldürülen kadının feryadını duymazlar. Onlar yokluğun yoksulluğun feryadını duymazlar. Tarım Bakanı Fakıbaba Aydın\'a geliyor. Gelsin Özlem Çerçioğlu\'nu ziyaret etsin de et ucuza nasıl satılır öğrensin. Etin Aydınlı\'ya nasıl ucuz yedirildiğini sorsun öğrensin. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın ucuz et konusundaki sistemi şimdi Türkiye\'ye uygulamaya çalışıyorlar\" dedi.

\'ÇAYCIYLA, ÇORBACIYLA FETÖ MÜCADELESİ OLMAZ\"

FETÖ ile yapılan mücadeleye değinen Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Dünyanın en alçak ve en tehlikeli terör örgütüyle yüz yüzeyiz. Bir istihbarat teşkilatının içine sızabilen, Cumhurbaşkanı\'nın yaverlerini ele geçiren, Başbakan\'ın kadrosunu ele geçiren ve bununla içine girdiği yapıyı sömürgeleştiren bir alçak yapılanmadan bahsediyoruz. Bununla mücadelenin bir stratejisi olması lazım. Örneğin yargıda bir strateji var. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, o strateji ile görevden almalar yapıyor. Ölçüleri var, hiçbir tartışma yaşanmıyor. Ama Türkiye genelinde bir stratejisizlik var. Türk usulü kabaca yürüyen bir iş var. Bunun bir an önce sonlanması gerekiyor. Dünyada bu Türk örgütlerle mücadelede yöntemler var. Çaycıyla, çorbacıyla, sempatizanla uğraşarak bu mücadele yapılmaz. Bu mücadelenin siyasi ayaklarının ve ortaklarını ortaya koyacaksın. Bugünkü mücadeleyi, dağınık savruk ve birazda başıbozuk buluyorum. Bunun bir an önce düzeltilmesini talep ediyorum.\"

\'O ÜLKEDE HÜKÜMETİN DÜŞMESİ LAZIM\'

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise \"AK Parti, \'cambaza bak diyerek\' Balıkesir Belediye Başkanı\'nın istifasının gündemde olmaması için Bülent Tezcan konusunu olağanüstü öne çıkardı. O olmasaydı bir başka konuyu başka bir şekilde öne çıkaracaktı. Gündemi değiştirme, AK Parti\'nin huyudur. Gerçekten bu zarf çuvala sığmaz. Balıkesir Belediye Başkanı bir gerçeğin altını çizmiştir. Mafyavari yöntemlerle istifa ettiriliyor. Belediye Başkanı\'nın eşini terörle mücadeleye götürmüşler. Bu gazetecilerin aldığı bilgidir. Düşmanlığın bile bir adabı olur. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın böyle bir şekilde üzerine gidilmesi normalde o ülkede hükümetin düşmesini gerektirir. O ülkede Cumhurbaşkanı\'nın istifa etmesi gerekiyor. Bizde bu konularda istifa değil istifade etmek oluyor\" dedi.

\'2019\'DA YÜZDE 51 OY ALIRIZ\'

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise \"İki yıldan beri Aydın\'da yaşayan vatandaşlarımız güvenilir, kaliteli ve ucuz ete ulaşabiliyor. Bu ete yoğun talep olması üzerine 15 tane şube açtık ve açmaya da devam ediyoruz. Peki burada kazanan kim? Üretici ve halktır. Biz aradakini yok ettik. Daha sonraki projemizde ise yonca dağıtımı gerçekleştirdik. Çünkü girdi maaliyetleri çok yüksek. Başka çözümlerle bunu başaramazsınız. Temelinden inip çözmeniz gerekiyor. Biz Büyükşehir Belediye olarak bu uygulamayı yapıyoruz ve bu da süreklilik arz edecek. 2019\'daki hedefim yüzde 51\'dir. Son yapılan anketlerde yüzde 49 çıkıyoruz. Yüzde 51\'i çok rahat alırız\" dedi.



